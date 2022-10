Reuters ngày 4-10 thông tin Loretta Lynn qua đời tại cơ ngơi riêng ở Hurricane Mills, bang Tennessee – Mỹ.

"Người mẹ yêu quý của chúng tôi - Loretta Lynn, đã qua đời một cách bình yên trong giấc ngủ tại trang trại yêu quý của bà ở Hurricane Mills" – thông cáo từ phía gia đình Loretta Lynn đăng tải trên trang mạng xã hội Twitter viết.

Ngay khi tin buồn lan tỏa, nhiều đồng nghiệp, người hâm mộ tưởng niệm nữ ca sĩ, nhạc sĩ trên mạng xã hội. "Bà ấy đã chỉ cho chúng ta cách kể ra sự thật một cách đầy chân thành, chẳng hối tiếc điều gì. Bà ấy là một trong những điều tuyệt vời nhất mà chúng ta từng có. Tôi sẽ hát "'Dear Miss Loretta" tối nay" – ca sĩ nhạc đồng quê Carly Pearce viết.

Loretta Lynn qua đời yên bình ở tuổi 90

Bà đã cống hiến cả đời cho âm nhạc đồng quê

Vào khoảng những năm 1960 – 1970, nhạc đồng quê Mỹ là thế giới của các nam ca sĩ. Họ tung hoành, ngự trị và Loretta Lynn là tên tuổi hiếm hoi từng bước đâm xuyên qua tất cả những hạn chế, định kiến, tạo dựng danh tiếng, đủ dũng cảm cũng như đủ tài năng để tự viết các ca khúc cho riêng mình.

Bà có đến 60 album phòng thu trong sự nghiệp kéo dài từ năm 1960 đến nay. Những ca khúc đình đám của bà như: "Fist City", "Don't Come Home a "Drinkin", "You Ain't Woman Enough", "Coal Miner's Daughter"…

Loretta Lynn đã nhận được nhiều giải thưởng bao gồm cả giải thưởng của Hiệp hội Âm nhạc Đồng quê và Học viện Âm nhạc Đồng quê. Bà đã được đề cử 18 lần cho giải Grammy và 3 lần chiến thắng cùng nhiều thành tích khác.

Bà ngừng lưu diễn năm 2017, sau 57 năm làm nghề, do đột quỵ và bị gãy xương hông. Tuy không thể lưu diễn, bà vẫn cống hiến hết mình cho âm nhạc và năm 2021 bà vẫn ra album phòng thu "Still Woman Enough".

Phim "Coal Miner's Daughter" ra mắt khán giả năm 1980 là tác phẩm được thực hiện dựa trên cuộc đời của bà.