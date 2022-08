Thông tin Robyn Griggs qua đời được thông báo trên trang mạng xã hội Facebook ngày 13-8. Theo đó, Robyn Griggs đã có thời gian dài chiến đấu với căn bệnh ung thư cổ tử cung và cũng công khai việc này với người hâm mộ. Tháng trước, cô báo tin buồn rằng có bốn khối u mới và tiếp tục cuộc điều trị.

Robyn Griggs của phim "Thế giới khác" qua đời do ung thư

Robyn Griggs sinh ra ở thị trấn Tunkhannock, bang Pennsylvania – Mỹ và bắt đầu làm quen với sân khấu bằng những tiểu phẩm dành cho trẻ em. Sau đó, cô tham gia các chương trình truyền hình và bắt đầu đóng phim năm 1991 với vai Stephanie Hobart trên "One Life to Live".

Robyn Griggs tham gia nhiều phim sau đó: "Dead Clowns", "Hellweek", "The Absence of Light", "Another World - (tựa gốc của phim “Thế giới khác”)…

Robyn Griggs bị ung thư từ năm 2020 và nhập viện chỉ vài ngày trước khi qua đời. Trước đó, cô luôn truyền cảm hứng lạc quan cho người hâm mộ, cho biết nụ cười là vũ khí để đối phó với mọi khó khăn nên luôn đảm bảo bản thân tìm thấy những điều vui vẻ trong cuộc sống.

Cùng ngày, nữ diễn viên người Mỹ Denise Dowse, từng xuất hiện trong phim "Bấp bênh"(tựa gốc: Insecure) cùng nhiều phim khác, qua đời do bệnh.

Chị gái bà là Tracey Dowse đã thông báo tin buồn trên trang mạng xã hội Instagram. Trước đó, Tracey Dowse cũng thông tin Denise Dowse nhập viện và hôn mê do một dạng viêm màng não cấp tính.

Denise Dowse của phim "Bấp bênh" qua đời vì viêm màng não

Bà còn là đạo diễn

Denise Dowse bắt đầu diễn xuất từ năm 1989 với vai diễn trong loạt phim "Almost There". Tiếp theo, bà tham gia nhiều phim: "ALF". "Full House", "ER", "Charmed", "Shark", "Beverly Hills, 90210", "Insecure"… Trong sự nghiệp của mình, bà tham gia hơn 100 vai diễn cả điện ảnh lẫn truyền hình. Ngoài vai trò diễn viên, Denise Dowse còn là đạo diễn.