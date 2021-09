Nữ ca sĩ kiêm nhạc sĩ Andrea Martin, người từng viết những ca khúc “hit” (đình đám) cho hàng loạt các ngôi sao như Toni Braxton, Monica, En Vouge, SWV, Angie Stone, Leona Lewis, qua đời ở tuổi 49.



"Niềm đam mê âm nhạc, sự cống hiến hết mình cho gia đình, bạn bè của Andrea Martin sẽ luôn được nhớ đến. Chúng tôi cảm ơn những lời chia buồn, tình yêu thương của các bạn trong thời gian này" – thông cáo trên trang cá nhân có đoạn viết.

Andrea Martin sinh ra ở Brooklyn, New York – Mỹ. Bản "hit" đầu tiên cô đồng sáng tác cùng Carsten Schack và Kenneth Karlin là "Before you walk out of my life" cho ca sĩ Monica. Ca khúc giữ vị trí thứ nhất trên bảng xếp hạng R&B và xếp thứ 7 trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100.

Andrea Martin qua đời tuổi 49

Cô là ca sĩ, nhạc sĩ, từng viết nhiều "hit" cho các ca sĩ khác

Cô cũng thường xuyên hợp tác cùng LaGuardia và Ivan Matias tạo ra bản "hit" cho SVW như bài "You're the one", đứng đầu bảng xếp hạng R&B và thứ 5 trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100. Bài "Don’t let go" của En Vogue dẫn đầu bảng xếp hạng R&B và thứ 2 trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100.

Một số ca khúc đình đám khác là "I miss me some him" của Toni Braxton, "Wish I did don’t miss you" của Angie Stone, "Better in time" của Leona Lewis và "It kills me" của Melanie Fiona.

Năm 1998, cô phát hành album riêng mình tên "The best of me" cũng gặt hái nhiều thành tích tốt.

Khi thông tin Andrea Martin qua đời lan tỏa, nhiều đồng nghiệp, bạn bè tưởng niệm nữ ca sĩ kiêm nhạc sĩ này.