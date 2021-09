Thông tin Jean-Paul Belmondo qua đời được luật sư của ngôi sao này là Michel Godest xác nhận với truyền thông. Ông đã không được khỏe kể từ sau khi bị đột quỵ vào năm 2001. Nam diễn viên này được thông tin rằng đã qua đời bình yên tại nhà ở Paris-Pháp.

Jean-Paul Belmondo là một trong những ngôi sao điện ảnh Pháp nổi tiếng nhất trong những năm 1960, 1970, 1980. Ông cũng là một trong những diễn viên người Pháp gắn liền với giai đoạn Làn sóng mới (Nouvelle Vague) – một trao lưu điện ảnh mới mang lại cuộc cách mạng về cách thực hiện các bộ phim bao gồm dàn dựng và quay phim, qua đó vượt qua ngưỡng những bộ phim "chất lượng kiểu Pháp" và được coi là một trong những trào lưu nghệ thuật đáng chú ý nhất của lịch sử điện ảnh thế giới.

Jean-Paul Belmondo - biểu tượng điện ảnh Pháp qua đời

Những ý tưởng quay độc đáo của các đạo diễn thuộc trào lưu này được hỗ trợ thêm nhờ sự ra đời của các máy quay phim gọn nhẹ giúp nghệ sĩ quay có thể trực tiếp mang vác máy hoặc cơ động hơn ở trường quay ngoài trời.

Khi còn là một cậu bé, ông quan tâm thể thao hơn là việc học và vô cùng say mê quyền anh, bóng đá. Về sau, ông cũng tham gia đấu quyền anh nhưng không duy trì sự nghiệp lâu dài với lý do: "Tôi dừng lại khi nhìn vào gương thấy gương mặt của mình trong gương bắt đầu thay đổi".

Ngoài thể thao, Jean-Paul Belmondo cũng thích diễn xuất và từng tham gia diễn trong các vở hài kịch ở địa phương thuở thiếu niên. Sau đó, ông theo học diễn xuất và bắt đầu sự nghiệp diễn viên sân khấu từ năm 1953. Năm 1956, ông tham gia phim ngắn "Moliere" và một năm sau ông vào vai diễn điện ảnh đầu tiên của mình trong "On Foot, on Horse, and on Wheels". Tuy nhiên, vai diễn của ông sau đó bị cắt khỏi phim nhưng được đền bù với đất diễn nhiều hơn trong phần tiếp theo của phim này có tên "A Dog, a Mouse, and a Sputnik" năm 1958. Sau đó, ông liên tục xuất hiện ở vô số phim.

Jean-Paul Belmondo đã tham gia gần 100 phim

Ông được tôn vinh cho những cống hiến của mình qua nhiều giải thưởng danh giá

Trong suốt hơn 50 năm sự nghiệp, Jean-Paul Belmondo được khán giả nhớ nhiều trong vai trò diễn viên hành động, tự đóng các pha mạo hiểm mà không cần người đóng thế. Bên cạnh đóng phim, Jean-Paul Belmondo còn tham gia sản xuất phim. Số phim mà ông tham gia lên đến gần 100 và từng làm việc cùng vô số đạo diễn lớn của Pháp từ Francois Truffaut đến Claude Lelouch. Ông được vinh danh là biểu tượng điện ảnh Pháp.

Jean-Paul Belmondo được trao hầu hết các giải thưởng điện ảnh danh giá nhất của nước Pháp cũng như châu Âu. Năm 2010, ông được các thành viên Hiệp hội Phê bình phim ảnh Mỹ đề cử và được Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ trao giải Oscar danh dự vì những cống hiến trọn đời cho điện ảnh. Năm 2016, ông được trao Sư tử vàng dành cho thành tựu trọn đời tại Liên hoan phim Venice. "Tôi đã làm được mọi thứ mình muốn. Tôi yêu mặt trời, tôi yêu biển. Đó là cảm xúc tuyệt vời, tôi thấy vui và tự hào khi được đứng ở Venice" - Jean-Paul Belmondo xúc động thổ lộ khi đó.