Nhạc pop kiểu Lady Gaga lên ngôi?

Cần sự "lột xác"

Điều này lý giải vì sao ca - nhạc sĩ Tiên Tiên cạo đầu với thông điệp âm nhạc "thôi sầu não, quên đi muộn phiền và bắt đầu "ngày mới", bất kể sớm muộn thế nào" được khán giả tán dương không ngớt. Một Sơn Tùng M-TP rũ bỏ hoàn toàn ấn tượng cũ, bước tiên phong trong đối sách hợp tác với US - UK (thị trường âm nhạc Âu - Mỹ) được ngợi khen. Một Only C chấp nhận "đốt tiền" để có cơ hội tiếp thu nền ghi âm đạt chuẩn quốc tế của K-pop nhằm nâng cấp kỹ năng của bản thân, được ghi nhận... Tất cả điều đó có chung thông điệp: "Phải lột xác".

Thành công của Đen Vâu, Nguyễn Trọng Tài, LamB, Big Daddy, Tiên Cookie, Tiên Tiên... của V-pop hiện nay là minh chứng cụ thể nhất. Đến lúc này, giới nghệ sĩ cũng đã có câu trả lời cho chính mình "thể hiện cảm quan, tri thức của bản thân trong âm nhạc thay vì chạy theo thị hiếu vô định của đại đa số khán giả để mong nổi tiếng".