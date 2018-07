Nhạc rap lên ngôi

20/07/2018 06:01

Điều này được thể hiện rõ nét qua sự chiếm ngự của những ca khúc dòng nhạc rap ở tất cả các bảng xếp hạng âm nhạc thế giới. Cụ thể là sự tỏa sáng của đế chế rap với "ông hoàng nhạc rap" Drake.



Drake tung hoành bảng xếp hạng Billboard Hot 100 ca khúc được yêu thích nhất suốt đầu năm 2018 tính đến nay. Đế chế này được bắt đầu bằng single (ca khúc đơn) "God’s plan" của Drake ở vị trí đầu bảng ngay tuần đầu tiên sau lần phát hành hồi đầu năm nay. Không chỉ chiếm lĩnh vị trí quán quân bảng xếp hạng âm nhạc Billboard danh giá Mỹ, single "God’s plan" cũng đứng đầu gần như tất cả các bảng xếp hạng âm nhạc đình đám ở các quốc gia khắp châu Âu, như: Anh, Đức, Thụy Điển, Đan Mạch, Ireland... và Canada, Úc.

"Ông hoàng nhạc rap" Drake đang lên ngôiẢnh: REUTERS

Drake là ngôi sao nhưng việc chiếm lĩnh cả thị trường âm nhạc thế giới như thời gian qua thì anh chưa bao giờ. Single "God’s plan" thống trị bảng xếp hạng âm nhạc Billboard hạng mục Hot 100 suốt 11 tuần, trở thành bài hát thứ 24 làm được điều này trong lịch sử. Bản hit này sau đó cũng bị lật đổ nhưng với một bản hit (ăn khách) khác cũng của chính Drake: "Nice for what".

Giống như "God’s plan", "Nice for what" vừa ra mắt đã vươn lên vị trí đầu bảng xếp hạng Billboard hạng mục Hot 100 ca khúc được yêu thích nhất với 88.000 lượt download (tải về) và 60,4 triệu lượt stream (nghe, xem). Điều này giúp Drake là người đầu tiên trong lịch sử vừa ra bài mới là tự soán ngôi bài cũ của mình ở vị trí quán quân. "Nice for what" đã giữ ngôi quán quân Hot 100 Billboard trong 8 tuần không liên tiếp (có lúc bị đẩy về vị trí khác nhưng sau đó trở lại vị trí đầu bảng). Hiện tại, Drake lại có thêm một single nhạc rap mới lên ngôi quán quân Billboard Hot 100: "In My Feelings"! Anh đã chính thức vượt qua Diddy, Eminem và Ludacris trở thành rapper duy nhất có đến 6 bản hit quán quân hạng mục Hot 100 Billboard từ trước đến nay! "In My Feelings" hiện cũng là ca khúc có số lượt stream và doanh số tiêu thụ digital cao nhất nước Mỹ.

Đứng sau Drake, cũng lại là một rapper ngôi sao khác, Childish Gambino, với bản hit "This is America", ca khúc phản ánh những vấn đề nhức nhối của xã hội nước Mỹ. Không chỉ vậy, những ngôi sao chiếm lĩnh vị trí đầu bảng còn có ca khúc "Psycho" của Post Malone, người sở hữu bản hit "Rockstar" hồi năm ngoái, single này thống trị Billboard Hot 100 của Mỹ và nhiều bảng xếp hạng âm nhạc khác tại Bỉ, Thụy Điển, Úc... Không chỉ vậy, sự ra đi đột ngột của rapper XXXTentacion cũng giúp cho single của giọng ca này là "Sad!" ngoi lên vị trí đầu hạng mục Hot 100 Billboard. Thậm chí "Sad!" đã phá kỷ lục của Taylor Swift về số lượt stream trong một ngày trên Spotify.

Không chỉ rapper nam mà rapper nữ cũng thành công vang dội. Cardi B với siêu hit "I like it" và "Bodak yellow" hồi năm ngoái, ở vị trí đầu bảng xếp hạng Billboard đã giúp cô trở thành rapper nữ duy nhất trong lịch sử Billboard đứng đầu Hot 100 đến 2 lần.

Trong khi đó, những đại diện của dòng pop cũng ra sản phẩm mới như Taylor Swift với 2 single là "Gorgeous" và "Delicate", Ariana Grande cũng trở lại với single "No tears left to cry", hay Selena Gomez, Shawn Mendes, Charlie Puth... cũng ra mắt sản phẩm mới nhưng đều mất dấu trong tốp 5 của Billboard Hot 100. Thành tích khá nhất có lẽ là "Girls like you" của Maroon 5 với vị trí thứ 3 trên Billboard Hot 100 và là bản nhạc pop thịnh hành nhất nước Mỹ ở thời điểm hiện tại. Nhưng thành tích này rõ ràng vẫn rất khiêm tốn so với những gì mà nhạc rap đang gặt hái được.

Thụy Vũ