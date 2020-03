Trước nhiều ý kiến cho rằng tại sao không tận dụng thời điểm bộ phim "Về nhà đi con" còn "hot" để ra mắt ca khúc, nhạc sĩ Quốc An cho biết anh từng nghĩ đến điều đó. "Tuy nhiên, tôi nghĩ một ca khúc hay tự khắc sẽ được khán giả đón nhận mà không cần nhờ lực đẩy từ bất cứ điều gì. Với "Cám ơn con nhé", tôi có niềm tin vì nhiều người thổ lộ "ca khúc là nỗi lòng của chính họ" - nhạc sĩ Quốc An chia sẻ.



Nhạc sĩ Quốc An (thứ 2 từ phải qua) và các diễn viên trong phim “Về nhà đi con” (Ảnh do nhân vật cung cấp)

Thật ra, "Cám ơn con nhé" không viết cho bộ phim "Về nhà đi con". Quốc An kể anh viết một mạch giai điệu và ca từ "Cảm ơn con nhé" trong nửa ngày. Cảm xúc đến từ những hình ảnh người cha, đứa con anh thấy trong đời thường. Nhưng ca khúc dành tặng cho bạn bè nên thường được anh biểu diễn trong các buổi tụ tập, giao lưu là chính.

Tình cờ một lần, nghệ sĩ hài Chí Trung nghe ca khúc và bật khóc vì "nó chạm đến tận đáy lòng của tôi". Sau đó, ca khúc được nghệ sĩ Chí Trung đưa vào vở kịch của mình và cuối cùng nó được yêu thích qua bộ phim "Về nhà đi con".

Sau khi phim "Về nhà đi con" kết thúc, ca khúc "Cám ơn con nhé" cũng dần bị lãng quên. Tiếc cho đời sống khá ngắn của đứa con tinh thần, một lần nữa, nhạc sĩ Quốc An quyết định tái sinh cho "Cám ơn con nhé" bằng cách phát hành lại ca khúc này trên các phương tiện nhạc số.

Để khán giả có thể tiếp cận nhanh hơn với ca khúc, nhạc sĩ Quốc An còn cẩn thận phát hành 2 phiên bản: một phiên bản do anh hát với hoạt cảnh hoạt hình và một phiên bản karaoke.

Về MV, nhạc sĩ Quốc An cũng mất một khoảng thời gian khá dài để tái sinh bài hát mới lạ hơn. Thay vì sử dụng hình ảnh trong phim "Về nhà đi con" để gợi nhớ cũng như tận dụng sức ảnh hưởng vốn có của phim để quảng bá cho ca khúc, nhạc sĩ Quốc An quyết định tách riêng đời sống cho "đứa con" của mình bằng một câu chuyện khác. Câu chuyện xúc động được khắc họa bằng phim hoạt hình, không chỉ dành cho người lớn mà cả trẻ con. "Tôi muốn dựng lại một căn nhà mới cho "Cám ơn con nhé", một nơi ở mới với những cảm xúc mới" - Quốc An bộc bạch.