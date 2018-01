Nhạc sĩ Trần Tiến, MC Phan Anh bất ngờ chung hoài niệm

31/01/2018 15:47

Tối 30-1, người hâm mộ bất ngờ gặp nhạc sĩ Trần Tiến hát tiếng Anh với "Tuyển tập 600 ca khúc tiếng Anh yêu thích nhất mọi thời đại" trên tay. Nhạc sĩ - ca sĩ gạo cội nói: "Nó làm chúng tôi sống lại một thuở du ca đầy cảm xúc và tình yêu".



Nhạc sĩ Trần Tiến hát tiếng Anh với tuyển tập các ca khúc bất hủ trên tay

MC Phan Anh, ca sĩ Hoàng Thắng và nhiều nghệ sĩ đều ồ lên ngạc nhiên, thích thú với hai tập sách nhạc "All Time Most Favourite English Song Book" do NXB Tổng Hợp TP HCM và First News Trí Việt ấn hành.

MC Tùng LEO hào hứng kể lại kỷ niệm gắn với ca khúc "Hello", "Yesterday one more"… của sinh viên thập niên chín mươi của thế kỷ trước. Bất cứ ai đã từng là sinh viên trong thập niên đó đều rất ấn tượng với các ca khúc tiếng Anh nổi tiếng nhất thế giới được lan truyền đến với bạn trẻ Việt Nam qua các đêm nhạc sinh viên.

Nhạc sĩ Trần Tiến hát máu lửa

Đêm nhạc sinh viên với hàng ngàn cây nến lung linh trên tay mỗi người. Trong vòng tay che chở, bảo vệ của các chàng trai, nhiều cô gái vừa hát vừa khóc vì sung sướng, hạnh phúc theo những ca khúc được các ban nhạc sinh viên cover lại, trình diễn máu lửa các bài hát của The Beatles, ABBA, Eagles, Michael Jackson…

Thực ra, món quà tinh thần đưa người thưởng thức lội ngược dòng thời gian được ấn bản trở lại lần này sau đúng hai mươi năm phát hành lần đầu. Ban biên soạn bộ sách cho biết: "Hồi đó chưa có internet như bây giờ để các bạn trẻ thích bài gì cứ lên mạng tìm là sẽ có thể download phần nhạc và copy phần lời về dễ dàng như bây giờ. Đi hội chợ sách quốc tế mua được mấy cái băng cattsete, chúng tôi phải nghe băng, chép lại phần lời và các hợp âm guitar, piano. Công việc này cần tới hơn hai năm (từ 1994 đến 1996) và sau đó chúng tôi xin giấy phép xuất bản lần đầu năm 1997, kèm theo bộ sách có 6 cuốn băng cattsete".

MC Phan Anh đang chia sẻ về hoài niệm với các ca khúc tiếng Anh nổi tiếng

Hai tuyển tập nhạc này đã xuất hiện trên tủ sách của gia đình, trường học, đi vào tiếng đàn lời ca khắp các ký túc xá sinh viên… và là quà tặng tinh tế thay lời muốn nói các bạn trẻ riêng dành cho nhau. Đối với các bạn trẻ thời đó, việc sở hữu được hai tập sách nhạc toàn những bài hay đang được tìm kiếm ở cái thời chưa hề có điện thoại thông minh, máy tính bảng và internet dường như là một niềm hạnh phúc trọn vẹn trong lúc cuộc sống còn nhiều khó khăn.

Ở thời hiện tại, nhiều bạn đọc đón mua lại hai tập sách nhạc cho biết hầu hết các ca khúc giống như nhân chứng thân thương, gần gũi của thời gian, làm sống lại những hoài niệm với bao ký ức, những kỷ niệm không phai về một thời tuổi trẻ và tình yêu lãng mạn, cho dù cuộc sống hiện nay quá nhiều áp lực.

Các bạn trẻ thích hát tiếng Anh sẽ được tham dự cuộc thi trên sóng phát thanh

Cùng với bộ sách ra mắt trở lại lần này, First News Trí Việt phối hợp với Đài Phát thanh tiếng nói TP HCM cùng thực hiện chương trình "English Songs" – cuộc thi hát các ca khúc tiếng Anh được yêu thích trên kênh FM 99.9 Mhz dành cho các bạn trẻ yêu ca hát.

Mỗi tuần ban biên tập sẽ chọn ra 5 bạn trẻ có giọng hát hay nhất để phát sóng trên chuyên mục "English Songs" vào lúc 20 giờ – 21giờ ngày thứ bảy hàng tuần, trên kênh 99.9 Mhz. Chương trình khởi động từ ngày 01-03-2018 đến hết ngày 30-08-2018.

Hòa Bình