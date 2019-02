Nhan sắc Việt: Đường nào dẫn đến vinh quang?

01/02/2019 08:10

H'Hen Niê trở thành hoa hậu đẹp nhất thế giới, lập cú đúp kỳ tích

2018 được coi là năm thăng hoa của nhan sắc Việt với sự có mặt của H'Hen Niê trong tốp 5 hoa hậu hoàn vũ thế giới, Phương Khánh giành ngôi Hoa hậu trái đất 2018 tại Philippines...



Nhan sắc Việt: nhờ đâu lên ngôi?

Chiến thắng của Phương Khánh lên ngôi Hoa hậu trái đất 2018 đã đánh dấu lần đầu tiên nhan sắc Việt được ghi nhận và tôn vinh trên trường quốc tế. Cũng trong năm nay, Hoa hậu Tiểu Vy lọt tốp 30 cuộc thi Miss World, Á hậu Phương Nga vào tốp 10 Miss Grand và Minh Tú cũng có tên trong tốp 10 Hoa hậu Siêu quốc gia.

Phương Khánh lên ngôi Hoa hậu trái đất 2018 tại Philippines

Vậy điều gì đã làm nên bước tiến mạnh mẽ cho các người đẹp Việt trên đấu trường nhan sắc quốc tế? Á hậu Nguyễn Thị Loan, người đã từng ghi nhiều dấu ấn ở cuộc thi Hoa hậu thế giới 2014 (top 25), Hoa hậu Hoàn vũ thế giới 2017 cho rằng sắc đẹp và sự ưu tiên đào tạo training cho người đẹp dự thi quốc tế của Việt Nam đã đạt tới giai đoạn chín. Nhờ đó vẻ đẹp Việt được quốc tế quan tâm hơn và dành sự đánh giá tốt.

Trong khi đó, Hoa hậu Thu Hoài chia sẻ may mắn luôn là điều không thể thiếu trong mọi cuộc thi. Nhưng với những cô gái như H’Hen Niê hay Phương Khánh, may mắn chỉ chiếm một phần rất nhỏ. Sự nỗ lực, cố gắng và ý chí của họ đã làm nên thành công trên đấu trường quốc tế. "Chỉ sự may mắn thôi thì không thể nào giúp họ catwalk ấn tượng, không thể trả lời ứng xử trôi chảy, không thể gây ấn tượng tới khán giả và ban giám khảo được. May mắn chỉ là nhân tố cuối cùng tác động lên sự thành công của họ mà thôi"- Hoa hậu Thu Hoài nhận xét về đàn em.

Hoa hậu Thu Hoài khẳng định ỗ lực, cố gắng và ý chí của H'Hen Niê đã giúp cô làm nên thành công trên đấu trường quốc tế

Trên thực tế, không nhiều người tin các cô gái Việt sẽ đạt được những thành tích ấy. H'Hen Niê từng bị chê già, không xinh đẹp. Khánh Phương bị nghi ngờ mua giải sau đêm đăng quang. Chia sẻ quan điểm của mình, Á hậu Nguyễn Thị Loan cho rằng bằng cách đánh giá từ sự đa dạng văn hoá và sự riêng biệt của mỗi người, vẻ đẹp quốc tế hướng theo một chuẩn mực mới, các người đẹp có thể là bất cứ điều gì nhưng là theo một sự đặc biệt và tạo ra dấu ấn riêng cho mình. Đó không cần cứ phải là da trắng, mặt xinh, cười duyên. Vì thế sắc đẹp Việt hoàn toàn có thể tự tin nếu mỗi ứng viên đều có niềm tin vào vẻ đẹp con người riêng của chính mình.

Cũng chung quan điểm này, Hoa hậu Thu Hoài bày tỏ gu thẩm mỹ của mỗi người đều có sự khác biệt và quy chuẩn như thế nào là đẹp không tồn tại. Với những cô gái như H’Hen Niê, sức hấp dẫn không chỉ tới từ khuôn mặt, mà còn tới từ cá tính, bản lĩnh và trí tuệ.

H'Hen Niê sải bước tự tin tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2018. Á hậu Nguyễn Thị Loan khẳng định, đi thi quốc tế, điều đầu tiên là các người đẹp phải có tố chất

"Hãy nhìn cách cô ấy chinh phục dư luận, người hâm mộ, bạn sẽ hiểu rằng nhan sắc chỉ đóng vai phụ mà thôi. Có rất nhiều cô gái hợp với gu thẩm mỹ số đông hơn H’Hen Niê, nhưng tại sao tới thời điểm này cô ấy lại là hoa hậu nhận được nhiều ưu ái nhất? Trả lời câu hỏi đó, người ta sẽ hiểu rằng nhan sắc không làm nên một hoa hậu. Ngược lại, khi đã là một hoa hậu, bạn sẽ có đầy cơ hội để biến mình trở nên xinh đẹp và quyến rũ hơn" – Thu Hoài khẳng định.





Á hậu Nguyễn Thị Loan chia sẻ kinh nghiệm với đàn em. Cô cho hay từ năm 2019 sẽ dành thời gian hướng dẫn đàn em các kỹ năng tham gia các cuộc thi sắc đẹp.

Nói thêm về hành trang của các người đẹp Việt khi chinh chiến các cuộc thi quốc tế, Á hậu Nguyễn Thị Loan khẳng định, điều đầu tiên vẫn là có tố chất, vì "có bột mới gột thành hồ". Thứ hai là sự tự tin và mong muốn được cống hiến. Thứ ba là rèn luyện kĩ năng và kiến thức bồi đắp tố chất con người như kĩ năng catwalk, trả lời phỏng vấn ứng xử, giao tiếp... Cuối cùng là có một ekip tốt giúp hỗ trợ về các mặt như trang phục, truyền thông và định hướng hình ảnh, thể hiện bản thân tại cuộc thi đó.

Cần sự ủng hộ của cơ quan quản lý

Từ kinh nghiệm của chính bản thân, Hoa hậu Thu Hoài cho rằng khách quan mà nói thì những đại diện của Việt Nam chúng ta vốn không hề thua kém các nước bạn nếu xét riêng về nhan sắc, ngoại hình. Thứ duy nhất còn thiếu là sự chuyên nghiệp và kinh nghiệm, đào tạo bài bản.

Tuy nhiên, ở một khía cạnh khác, Hoa hậu Thu Hoài lại cho rằng trách nhiệm chuẩn bị không nên chỉ thuộc về mỗi các thí sinh. Cơ quan quản lý nhà nước, Bộ VH-TT-DL và các ban ngành liên quan cũng nên hỗ trợ các thí sinh trong câu chuyện này.

Hoa hậu Thu Hoài nhấn mạnh đến sự vào cuộc của các cơ quan quản lý trong việc hỗ trợ các người đẹp thi đi quốc tế

"Tại sao ư? Vì chiến thắng của họ sẽ mang lại vinh dự, tự hào cho cả đất nước chứ không riêng bản thân các cô gái đó. Vậy thì những cơ quan quản lý văn hoá cũng cần có những hỗ trợ và động viên dành cho họ ngay từ đầu, chứ không phải sau khi họ đã thành công" –Hoa hậu Thu Hoài đặt vấn đề.



Người đẹp này cho hay, ở nhiều quốc gia, những trường đào tạo hoa hậu đã xuất hiện từ lâu, giúp họ dễ dàng có tên trên bản đồ nhan sắc thế giới và khiến nhiều người biết tới quốc gia của họ hơn. Như Venezuela chẳng hạn, hoa hậu cũng được coi như một tài nguyên của đất nước họ, nhờ họ ý thức được tầm quan trọng của danh hiệu này và có sự đầu tư bài bản.



Trần Tiểu Vy lọt tốp 30 cuộc thi Miss World 2018

"Còn chúng ta thì ngoài tặng hoa cho những cô gái thành công, viết giấy phạt những thí sinh sai luật thì trách nhiệm của các cơ quan quản lý văn hoá có phần hơi mờ nhạt. Tôi mong rằng nếu như cần một hành trang vững vàng cho các thí sinh Việt Nam, đó sẽ phải là sự ủng hộ và quan tâm từ các cơ quan quản lý văn hoá trước đã. Còn nếu vẫn chỉ đơn giản là tự phát, tự chuẩn bị và tự đi thi thố như hiện tại, khả năng tiến xa hơn trên bản đồ nhan sắc thế giới của chúng ta vẫn rất xa vời" – Hoa hậu Thu Hoài chia sẻ.



Chị cho biết đã theo dõi nhiều cuộc thi có thí sinh Việt Nam tham dự và thấy nhiều trường hợp cực kì đáng tiếc. Có người đẹp rất xinh, rất thông minh và bản lĩnh, nhưng lại thiếu quá nhiều kỹ năng cần thiết "Một ví dụ đơn giản thôi: Có bao nhiêu thí sinh Việt Nam nắm được quy chuẩn tham dự một buổi tiệc Âu, có bao nhiêu cô gái có khả năng khiêu vũ, chơi nhạc cụ hay đơn giản nhất là thông thạo tiếng Anh? Bao nhiêu thí sinh có khả năng hoà nhập, giao tiếp một cách thoải mái cùng dàn thí sinh nước bạn?

Rõ ràng vẫn có, nhưng đó là số ít và tất cả kỹ năng đó họ phải tự mày mò trang bị cho mình. Chúng ta luôn kì vọng nhan sắc Việt lên ngôi, nhưng hình như ngoài kì vọng thì những hành động thiết thực là rất ít. Nếu Việt Nam có nhiều hơn những ngôi trường đào tạo sắc đẹp, dạy các kỹ năng, ứng xử, ngoại ngữ, các cơ quan quản lý văn hoá quan tâm nhiều hơn tới thí sinh bằng cách hướng dẫn, tạo điều kiện để họ tiếp cận với những chuẩn mực quốc tế, mọi thứ có lẽ sẽ khác nhiều"- Thu Hoài đặt vấn đề.

Yến Anh