Buổi học diễn ra trong bối cảnh bê bối hiếp dâm của Ngô Diệc Phàm và bê bối của một số sao trẻ khác gây chấn động làng giải trí thời gian qua.



Theo tờ The South China Morning Post (SCMP), lớp học trên diễn ra tại Bắc Kinh – Trung Quốc, kéo dài trong 2 ngày vào tháng trước. Một số hình ảnh của lớp học được công bố trên mạng tuần này. NRTA không đưa ra lời giải thích vì sao những ngôi sao kia được chọn đến lớp học và lớp học có bắt buộc không.

Một số tên tuổi lớn trong lớp học có: Lôi Giai Âm - nổi tiếng với phim "The first half of my life", Trương Nhất Sơn - nổi tiếng phim "The deer and the cauldron", Nhiệt Y Trát. Buổi học có tiêu đề "Lớp đào tạo để thúc đẩy sản xuất phim truyền hình chất lượng cao" và nội dung tập trung vào đạo đức nghề nghiệp, luật pháp, các quy định làm nghề...

Lôi Giai Âm (trái), Trương Nhất Sơn và Nhiệt Y Trát tham gia “buổi đào tạo đạo đức”

Tin tức về buổi học gây xôn xao công luận bởi diễn ra ở thời điểm bê bối Ngô Diệc Phàm đang gây sốc cho công chúng. Mới đây, Ngô Diệc Phàm chính thức bị buộc tội hiếp dâm sau thời gian điều tra của cơ quan chức năng. Ngay sau khi bị tạm giữ với nghi ngờ phạm tội hiếp dâm vào ngày 22-7, Ngô Diệc Phàm đã bị xóa sổ trên không gian mạng, toàn bộ những sản phẩm của nam diễn viên, ca sĩ này bị xóa, gỡ trên các nền tảng mạng.

Không chỉ vậy, gần đây, hai mỹ nam khác của Trung Quốc là Hoắc Tôn đã rời làng giải trí sau khi bị bạn gái 9 năm tố ngoại tình, bội bạc và Trương Triết Hạn bị tẩy chay vì vấn đề liên quan đến chính trị.

Trước việc các sao đi học đạo đức, cư dân mạng bình luận: "Trớ trêu, họ được trả thù lao cao ngất để đi học về những đạo đức cơ bản", "Một khóa học vô ích! Họ sẽ khó từ chối nếu được đề nghị bởi số tiền khổng lồ hay những lời dụ dỗ khác"…

Ngô Diệc Phàm và bê bối cưỡng dâm

Hoắc Tôn bị bạn gái tố ngoại tình, bội bạc

Hiệp hội Dịch vụ Phát thanh Truyền hình Trung Quốc gần đây đã lên tiếng đanh thép về việc trừng phạt những ngôi sao không tuân theo đạo đức nghề nghiệp, vượt ranh giới pháp luật hoặc tiêu chuẩn đạo đức.

Mango TV cho biết 80 nghệ sĩ đã ký vào lá thư họ tạo ra với nội dung hứa sẽ tẩy chay hành vi trái pháp luật, trái đạo đức, xuyên tạc sự thật…