Ed Sheeran, 28 tuổi, đang có chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới Divide. Anh sẽ quay về biểu diễn ở quê hương trong tuần tới.

Ed Sheeran lúc 6 tuổi

Cho đến khi trưởng thành với 60 hình xăm che kín thân thể

Một góc triển lãm

Triển lãm cá nhân về Ed Sheeran đã được cha anh mở trước ở quê nhà, trưng bày những bức ảnh chưa từng công bố của ca sĩ này. Đồng thời, những kỷ vật, vật phẩm cùng nhiều sản phẩm khác cũng được mang đến.

Trong đó, người hâm mộ có thể chiêm ngưỡng ảnh Ed Sheeran khi còn là đứa trẻ cho đến bức ảnh chụp cận cảnh cơ thể sở hữu 60 hình xăm. Cây đàn guitar cùng tuổi thơ bình dị của Ed Sheeran được thể hiện qua nhiều bức ảnh, tác phẩm điêu khắc khác nhau.

Con rối Ed xuất hiện trong video ca khúc "Sing" đình đám cũng gây chú ý trong phòng trưng bày của triển lãm.

Con rối trong video ca khúc "Sing"

Những vật kỷ niệm như guitar

Tranh ảnh cũng như tác phẩm điêu khắc

Ed Sheeran nổi tiếng từ năm 2011 với album đầu tay "Plus". Anh được gọi là "Hoàng tử tình ca" và gặt hái vô số giải thưởng từ đó đến nay. Album đầu tay mang về cho Ed Sheeran giải BRIT hạng mục Nam nghệ sĩ sô lô xuất sắc nhất và Đột phá nhất. Những ca khúc đình đám sau đó của Ed Sheeran là "Sing", "Don't", "Thinking Out", "Photograph", "Castle on the hill", "Shape of you"... Tính đến nay, Ed Sheeran thắng 5 giải BRIT, 4 giải Grammy, 2 giải MTV VMAs, nhiều chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới.

Ed Sheeran kết hôn cùng bạn gái lâu năm Cherry Seaborn năm 2018.