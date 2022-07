Chia sẻ "Tôi là người đồng tính" của Vũ Cát Tường thu hút sự chú ý

Cụ thể, Vũ Cát Tường chia sẻ thẳng thắn: "Cách đây một vài show, có một bạn khán giả hỏi: "Bao giờ Vũ Cát Tường lấy chồng?" Nhưng không, trong tưởng tượng của chính mình, tôi thấy mình mặc vest, nắm tay một cô gái làm đám cưới. I’m gay (Tôi đồng tính)".

Đây là lần đầu tiên Vũ Cát Tường nói ra xu hướng tình cảm của mình. Cô cho biết không có nhu cầu phải giải thích về bản thân. "Nhưng tôi nghĩ sau 30 tuổi sẽ nhận được rất nhiều câu hỏi về Bao giờ lấy chồng? Khi nào lập gia đình? Nhưng tôi phải nói là "I’m gay", để mọi người hỏi 'Bao giờ lấy vợ' ? Tôi sẽ lấy vợ chứ không lấy chồng... Tôi chưa biết mình sẽ phải đánh mất những gì song lại thấy thoải mái vì đã được là chính mình, sống thật với bản thân, với những người yêu thương xung quanh" - Cát Tường bộc bạch.



Điều khiến Vũ Cát Tường công khai giới tính vì người yêu cô

Lý do Vũ Cát Tường chia sẻ điều này vì muốn mang tới hạnh phúc cho người cô thương. Nhưng ở thời điểm này, Cát Tường không tiết lộ thêm thông tin về người ấy. Hiện cư dân mạng không khỏi sốc khi Vũ Cát Tường công khai việc là người đồng tính. Bởi trong showbiz Việt hiếm có một nghệ sĩ nổi tiếng nào nói ra điều giấu kín này.

Gil Lê là cô nàng đẹp trai được yêu thích nhất hiện nay

Không chỉ có Vũ Cát Tường, showbiz Việt cũng có nhiều cô nàng "đẹp trai" rất được lòng người hâm mộ. Trong đó, Gil Lê là người sở hữu vẻ đẹp phi giới tính được yêu thích nhất hiện nay.

Từng là gương mặt nổi bật nhất của nhóm nhạc nữ X5, sau khi nhóm tan rã, một mình Gil Lê còn hoạt động lại trong showbiz. Cô nàng luôn thử sức mình ở nhiều vai trò khác nhau như MC, VJ, mẫu ảnh, diễn viên… lượng fan của Gil ngày càng đông đảo và không thua kém bất cứ ai. Nếu nói về độ "đẹp trai", phong cách và có "chất riêng" thì khó ai qua mặt được Gil Lê.

Ngoài công việc ra thì Gil là người khá kín tiếng và ít khi bàn luận về cuộc sống đời tư trên mạng xã hội, có lẽ cũng chính phần nào tính cách lạnh lùng này của "cô nàng đẹp trai nhất showbiz" đã khiến cho người hâm mộ phải mê mệt, hết lòng yêu thương.

Cô có lượng người hâm mộ đông đảo

Bên cạnh đó, Gil Lê cũng không ngại khi được mọi người gọi là "chú" hoặc "anh". Hoạt động trong showbiz khá lâu, bên cạnh những lời khen cho sự đa tài, Gil Lê còn có chuyện tình cảm thu hút sự chú ý của khán giả. Trước khi dính tin đồn yêu đương với Hoàng Thùy Linh, Gil Lê từng có thời gian dài được cho là nửa kia của Chi Pu.

Gil Lê là cô nàng đẹp trai nhất showbiz Việt

Trước khi tham gia chương trình Giọng Hát Việt 2015 và đến tận lúc này, Vicky Nhung được yêu thích và được xem là hiện tượng mạng với những bản mashup và clip cover cực chất. Vicky Nhung cũng là một trong những gương mặt tomboy sao Việt được khán giả yêu thích với ngoại hình nam tính và phong cách bụi bặm, cá tính đầy cuốn hút.

Vicky Nhung cũng được yêu mến vì vẻ đẹp phi giới tính cùng tài năng của mình

Giọng ca sinh năm 1987 từng chia sẻ âm nhạc là niềm đam mê lớn nhất của mình và sẽ nỗ lực vượt qua mọi rào cản để chứng minh sự lựa chọn của mình là đúng. Chỉ có âm nhạc mới giúp Vicky Nhung được là chính mình. Nhưng song song đó, phong cách này cũng khiến nữ ca sỹ nhiều lần bị hoài nghi về chuyện giới tính. Cô từng dính nghi vấn hẹn hò cùng Tố Ny.

Tiên Tiên cũng là một cô nàng đẹp trai được yêu thích ở showbiz Việt

Với mái tóc xù đặc trưng cùng gu ăn mặc cá tính, Tiên Tiên cũng là cái tên trong danh sách những cô nàng tomboy "cực hot" của showbiz Việt. Tiên Tiên gây chú ý với đông đảo khán giả nghe nhạc khi đưa những ca khúc do chính mình sáng tác và trình bày chiếm lĩnh hầu hết bảng xếp hạng như My Everything, Vì Tôi Còn Sống,… với tiết tấu vui nhộn, lạc quan và yêu đời. Đặc biệt, bản "hit" Giữ Em Đi cũng được giới trẻ yêu thích và cover rầm rộ.

Tiên Tiên từng có thời dịu dàng với mái tóc thề. Chỉ đến khi trở thành "hiện tượng âm nhạc" qua những bài hát truyền được cảm hứng cho hàng triệu người nghe, Tiên Tiên mới bắt đầu xây dựng hình ảnh bản thân rõ ràng hơn. Cô chọn cho mình phong cách mạnh mẽ, khỏe khoắn và vô cùng thoải mái. Thậm chí, khán giả còn từng "sốc" khi chứng kiến hình ảnh Tiên Tiên cạo trọc đầu hoàn toàn.

Tiên bảo mình là con gái nhưng có bạn gái

Tuy nhiên, cũng vì phong cách đó mà không ít lần giọng ca 31 tuổi bị thắc mắc về giới tính thật. Khi bị netizen hỏi "Boy hay girl"? Ngay lập tức, Tiên Tiên đã có cách đáp trả khôn ngoan: "Girl 100% but I had girlfriends, hihi" (Tạm dịch: Tôi là con gái 100% nhưng tôi có những người bạn gái).