Trong thời gian diễn ra LHP từ ngày 1 đến 11-9, khoảng 72 phim từ 59 quốc gia và vùng lãnh thổ được giới thiệu. Trong đó, 21 phim sẽ tranh giải thưởng Sư tử vàng - giải danh giá nhất của LHP.



Trong số 21 phim nói trên, tác phẩm "Parallel Mothers" của đạo diễn Tây Ban Nha Pedro Almodóvar được chọn công chiếu tại lễ khai mạc LHP Venice. Phim kể về 2 người mẹ đơn thân tình cờ quen nhau khi đi sinh con ở bệnh viện. Một người ở tuổi trung niên, không lo lắng khi trở thành mẹ và một người còn rất trẻ, đang hối hận khi mang thai. Cả hai trò chuyện nhiều, dần trở nên thân thiết, tìm cách hỗ trợ nhau trong cuộc sống.



Pedro Almodóvar là đạo diễn danh tiếng, các bộ phim của ông có nét đặc trưng riêng. Vì thế, không khó để "Parallel Mothers", có sự tham gia của nữ diễn viên nổi tiếng Penelope Cruz và Milena Smit, được đánh giá là một trong những ứng cử viên sáng giá cho giải thưởng.

Đối thủ nặng ký của "Parallel Mothers" là "Spencer" của đạo diễn Pablo Larraín. Bộ phim khai thác đề tài về Hoàng gia Anh, xoay quanh giai đoạn đầu năm 1990, khi Công nương Diana suy nghĩ về việc ly dị Thái tử Charles. Phim quy tụ dàn sao gồm Kristen Stewart, Timothy Spall, Sally Hawkins và Sean Harris.

Đạo diễn Pedro Almodóvar (giữa) và một số diễn viên tham gia bộ phim “Parallel Mothers” tại Liên hoan Phim Venice hôm 1-9 Ảnh: REUTERS

Tác phẩm "The Last Duel" của đạo diễn Ridley Scott cũng được xếp vào danh sách các ứng viên sáng giá. Phim lấy bối cảnh thế kỷ XIV tại Pháp, kể về trận tử chiến giữa hiệp sĩ Jean de Carrouges và hộ vệ Jacques Le Gris. Cả hai vốn là bạn tốt nhưng tất cả thay đổi khi Jacques Le Gris bị cáo buộc cưỡng bức người đẹp Marguerite - vợ của Jean de Carrouges. Dù Jacques Le Gris phủ nhận cáo buộc nhưng mâu thuẫn khiến cả hai trở mặt thành kẻ thù và quyết định tử chiến. Đây là trận đấu cuối cùng được chấp thuận hợp pháp trong lịch sử của Pháp.

"The Power of the Dog" của đạo diễn Jane Campion (từng đoạt Cành cọ vàng tại LHP Cannes năm 1993 với tác phẩm "‘The Piano") cũng được nhiều người kỳ vọng làm nên chuyện tại LHP Venice năm nay. Phim này do chính Jane Campion viết kịch bản dựa trên tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Thomas Savage.

"The Power of the Dog" kể về hai anh em Phil Burbank và George Burbank, giàu có nhưng tính cách đối lập. Trong khi Phil Burbank tài giỏi, cách nhẹ nhàng thì George Burbank tính tình khó chịu, cục cằn. Cả hai cùng sở hữu trang trại lớn nhất thung lũng Montana và mọi rắc rối xảy ra khi George Burbank bí mật kết hôn cùng một góa phụ ở địa phương. Phil Burbank không chấp nhận em dâu này nên thực hiện mưu đồ nhằm thủ tiêu cô.

Giải Sư tử vàng sẽ vinh danh tác phẩm xuất sắc nhất vào đêm 11-9, khi bế mạc LHP Venice. Chủ tịch Ban Giám khảo LHP Venice năm nay là đạo diễn Bong Joo-ho, người từng làm nên lịch sử khi đoạt giải Cành cọ vàng tại LHP Cannes năm 2019 và Oscar 2020 với phim "Parasite".

Năm 2020, dù đại dịch Covid-19 bùng phát dữ dội, LHP Venice vẫn diễn ra trong khuôn khổ nhỏ hẹp. Tại LHP này, tác phẩm "Nomadland" của đạo diễn gốc Trung Quốc Chloé Zhao đã được tôn vinh.