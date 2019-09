Phim "Joker" từng nhận được tràng vỗ tay kéo dài 8 phút khi công chiếu tại khuôn khổ LHP Venice lần này. Sự tán thưởng cho thấy được độ cuốn hút của tác phẩm kể về nguồn gốc biến một người cô độc, dễ tổn thương như Authr Fleck thành một kẻ phản diện Joker tự tin, giết người hàng loạt.

Tác phẩm thuộc thể loại kinh dị tâm lý, dựa trên nhân vật cùng tên của truyện tranh hãng DC. Phim do đạo diễn Todd Phillips biên kịch cùng Scott Silver, diễn viên chính thể hiện vai Joker là Joaquin Phoenix.

Phim "Joker" được tán thưởng

Joaquin Phoenix nhận nhiều lời khen với vai diễn trong phim

Bối cảnh phim vào năm 1981, Authur Fleck là diễn viên hài nhưng không thành công trong nghề. Anh thường bị xã hội khinh thường, côn đồ ức hiếp vì cô độc, mong manh, dễ thương tổn. Dần dần, tâm lý Authur Fleck trở nên vặn vẹo, cuồng dại và biến chất thành tội phạm nguy hiểm.

Phim nhận được nhiều lời khen từ các nhà phê bình điện ảnh. Joaquin Phoenix được ngợi ca có vai diễn ấn tượng trong sự nghiệp của mình. Anh thể hiện trọn vẹn tâm lý nhân vật và thậm chí còn được một số người nhận định Joaquin Phoenix hóa thân thành công hơn cả diễn viên Heath Ledger. Tuy nhiên, Joaquin Phoenix luôn dành những lời ca tụng đó cho Heath Ledger - người bạn thân quá cố của mình. Với anh, Joker là vai diễn kinh điển của Heath Ledger.

Joaquin Phoenix và đạo diễn Todd Phillips thời khắc nhận Sư tử vàng

Vì "Joker" đã thắng Sư tử vàng mà theo quy định LHP Venice phim thắng giải cao nhất không thể có thêm giải cá nhân nên Joaquin Phoenix dù được dự đoán được vinh danh ở hạng mục "Nam diễn viên xuất sắc nhất" lại không thể được xướng tên. Nam diễn viên Luca Marinelli của phim sử thi "Martin Eden" chiến thắng hạng mục này.

Niềm an ủi cho Joaquin Phoenix là trong bài phát biểu nhận giải, đạo diễn Todd Phillips ca tụng anh: "Tôi gửi lời cảm ơn đến Joaquin Phoenix đã không phụ lòng tin của tôi vào tài năng điên rồ của anh ấy. Tôi nghĩ phim sẽ không thành công nếu không có Joaquin Phoenix. Anh ấy là con sư tử hung dữ, dũng cảm, cởi mở nhất tôi từng biết".

Một số hạng mục khác như "Đạo diễn xuất sắc nhất" được trao cho Roy Andersson của phim "About Endlessness". Sự chọn lựa này cũng nhận được tán đồng của số đông khán giả.

Roy Andersson

Tuy nhiên, phim "An officer and a spy" của đạo diễn Roman Polanski thì lại nhận nhiều chỉ trích, la ó khi thắng giải thưởng "Sư tử bạc". Đây là giải danh giá chỉ đứng sau "Sư tử vàng". Roman Polanski không xuất hiện tại LHP Venice và chỉ nhờ vợ mình cũng là diễn viên trong phim, nhận giải giúp nhưng cũng đủ khiến nhiều người bức xúc. Bởi, ông là nhân vật gây tranh cãi với cáo buộc tội ấu dâm cùng những lùm xùm pháp lý.

Ngay từ đầu, LHP Venice lần thứ 76 đã gây ồn ào lớn vì những lùm xùm mời phim của Roman Polanski vào danh sách tranh giải.

Vợ của Roman Polanski nhận giải giúp chồng

Đạo diễn Franco Maresco thắng giải ban giám khảo bình chọn với phim "The mafia is no longer what it used to be". Phim này khá im ắng và đột ngột đạo diễn được nhận giải nên cũng không thuyết phục người xem. Nữ diễn viên Pháp Ariane Ascaride thắng giải Nữ diễn viên xuất sắc cho phim "Gloria Mundi" cũng không thuyết phục vì chẳng đặc sắc.

LHP Venice là liên hoan lâu đời nhất lịch sử điện ảnh thế giới. Vài năm gần đây, LHP này lấy lại phong độ khi liên tiếp các phim được vinh danh "Sư tử vàng" đều thắng Oscar hạng mục "Phim hay nhất". Lần này, "Joker" cũng được xem là ứng cử viên sáng giá cho Oscar 2020 và Joaquin Phoenix được kỳ vọng lần đầu chạm tay tượng vàng Oscar sau 3 lần được đề cử nhưng thất bại.