Noo Phước Thịnh hát về đam mê ca hát của bản thân

Sau thời gian dài im hơi lặng tiếng, Noo Phước Thịnh chính thức trở lại cuộc đua ở thị trường nhạc Việt với sản phẩm mới toanh "I’m still loving you" của nhạc sĩ Khắc Hưng. Trong khi cả showbiz Việt đang miệt mài theo đuổi phong cách MV drama (tình tiết ngôn tình gay cấn như phim truyền hình) thì Noo Phước Thịnh vẫn chỉ đi con đường anh chọn. Theo đó, xuyên suốt "I’m Still Loving You" là những chi tiết ẩn dụ thông qua hình ảnh một chàng trai luôn theo đuổi bóng hình cô gái đến mức bị thương, thậm chí là kiệt sức và gục ngã ở cuối MV.



Anh bảo mình sẵn sàng làm mọi thứ để theo đuổi đam mê bản thân

Noo Phước Thịnh chia sẻ, đó chính là tình yêu mà anh theo đuổi. Tình yêu đó chính là âm nhạc. Bản thân anh có lúc nản, có lúc gục ngã tưởng chừng không gượng dậy được nhưng sau tất cả, anh vẫn chọn đến với âm nhạc. Anh nói: "Có lẽ, không ai có thể biết được có những lúc tôi muốn buông xuôi vì áp lực. Những gì khán giả thấy chỉ là cái vỏ bên ngoài trong khi tận sâu bên trong lại là một câu chuyện dài và chưa bao giờ dễ dàng. Đó là con đường âm nhạc mà tôi đang theo đuổi".

Chọn hình ảnh con thiêu thân lao vào ánh sáng với cái kết là kết liễu đời mình, Noo Phước Thịnh bảo, đó chính là bản thân anh. "Dù có thể phải đối mặt với thật bại, tôi vẫn muốn làm nên những điều khác biệt. Điều mà tôi tin rằng, sẽ mang đến những giá trị đích thực" - Noo Phước Thịnh nói.

Màn tái xuất ấn tượng của Noo Phước Thịnh

Ca khúc này sẽ là sản phẩm mà Noo Phước Thịnh giới thiệu với khán giả quốc tế trong hai chương trình ̀ "2019 VLive awards V heartbeat" vào ngày 16-11 và "ASEAN FANTASIA 2019", chương trình trong khuôn khổ Hội nghị thượng đỉnh Asean Hàn Quốc 2019, diễn ra vào ngày 24-11. Cả hai chương trình đều được tổ chức ở hai sân vận động lớn nhất Hàn Quốc, lần lượt tại Seoul và Busan.