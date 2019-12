NSND Kim Cương trong buổi giao lưu với sinh viên

Sáng 9-12, trong buổi giao lưu với sinh viên tại Đài Truyền hình TP HCM (HTV), NSND Kim Cương cho biết về tâm trạng của mình khi đã 5 năm tổ chức chương trình "Nghệ sĩ tri âm".



"Tôi đã từng nói sẽ không tổ chức tiếp vì lý do sức khỏe. Tôi thương tấm lòng của các doanh nghiệp, nhà hảo tâm, bạn hữu thân thiết của tôi đã gọi điện thoại đến hỏi vì sao chưa thấy tôi gọi, họ chủ động gửi tiền, quà để tặng nghệ sĩ nghèo ăn Tết. Trước mắt, đã có 600 triệu đồng của các nhà hảo tâm gửi đến. Chị Võ Thị Dung, Phó Bí thư Thành ủy TP HCM, đã động viên tôi giữ cho được thương hiệu "Nghệ sĩ tri âm" và năm nào chị cũng đồng hành với tôi, chăm lo cái Tết ấm áp nghĩa tình cho nghệ sĩ nghèo có hoàn cảnh khó khăn" - kỳ nữ trải lòng.

NSND Kim Cương trao tặng quà cho bệnh nhân nghèo vào sáng 7-12

Bên cạnh đó, bà còn nhận được điện thoại của nhiều nghệ sĩ. "Trong đó, xúc động nhất là cuộc gọi của NSƯT Nam Hùng. Anh nhắc nhỡ tôi hãy giữ sức khỏe, đừng cố sức làm vì căn bệnh nhồi máu cơ tim rất nguy hiểm. Anh nói: Tết này không có quà của "Nghệ sĩ tri âm", đồng nghiệp vẫn có nơi trao tặng, vẫn đón Tết được, nhưng nếu Kỳ nữ Kim Cương phải nhập viện thì đồng nghiệp sẽ buồn. Nghe vậy, tôi xúc động lắm. Hai em nghệ sĩ Thành Lộc, Hữu Châu vẫn tiếp tục đồng hành với tôi để tổ chức buổi trao quà vào sáng 8-1 tại Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo TP HCM" – NSND Kim Cương nói.

NSND Kim Cương trao tặng quà cho bệnh nhân nghèo vào sáng 7-12

Trả lời câu hỏi vì sao năm nay không tổ chức tại Nhà hát TP như mọi năm, NSND Kim Cương cho biết đó chính là lý do mà bà cân nhắc, vì nếu tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trách nhiệm của bà rất lớn. Các nghệ sĩ cao niên lại không đủ sức biểu diễn trích đoạn, ca cảnh như mọi năm. "Mà mỗi năm thì nghệ sĩ đồng nghiệp lại thưa vắng do sức khỏe, có người đã mất, nên việc tổ chức trao quà chỉ diễn ra đơn giản, tránh gợi nỗi buồn đối với nghệ sĩ lão thành rất khó khăn khi quay lại sàn diễn. Do đó, chỉ có vài tiết mục văn nghệ "cây nhà lá vườn" sẽ được tổ chức tại sân của Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo TP HCM. Nhưng tôi tin là sẽ ấm áp tình nghệ sĩ" – NSND Kim Cương khẳng định.