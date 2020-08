.Phóng viên: Nói đến Lê Khanh, người ta lập tức nghĩ đến hình ảnh một phụ nữ dịu dàng. Hình ảnh đó dường như đã ăn sâu trong tâm thức những người hâm mộ chị. Thế nhưng vì đóng phim "Gái già lắm chiêu 5", con người dịu dàng ấy sẵn sàng chuyển sang phong cách "chị đại". Có phải sự mới mẻ luôn là điều kích thích đối với NSND Lê Khanh?



NSND Lê Khanh trong đời thường

- NSND LÊ KHANH: Thực ra một người bình thường cũng thích thay đổi chứ không chỉ nghệ sĩ. Ngoài đời, tôi cũng thích mặc nhiều phong cách khác nhau mà. Chỉ có điều với nghệ sĩ, động cơ là phải luôn luôn sáng tạo, luôn luôn thay đổi, đấy cũng là một thử thách. Thế nó mới thú vị.

Các con tôi có vẻ thích tôi như thế. Chúng nó cũng khoái, bảo: "Đấy, mẹ phải thế!". Chúng thích mẹ cập nhật các xu hướng, phong cách trẻ hơn nữa.

Nghề nghiệp, nó cứ như là ma ám

.Nhân vật Thái Tuyết Mai của chị ở "Gái già lắm chiêu 3" còn chưa phai nhạt trong lòng khán giả. Giờ lại vào vai Lý Lệ Hà, chị có nghĩ tần suất xuất hiện dày đặc sẽ khiến khán giả có những so sánh làm ảnh hưởng đến vai diễn của chị?

- Chị nói đúng. Thú thật là tôi rất lo lắng cho vai diễn này. Nhưng Lý Lệ Hà là một vai rất hay và hay nhất là nó khác tất cả những vai trước đây. Đó là điều đặc biệt, cuốn hút nhất. Tôi thích và luôn đi tìm cái thử thách mình. Càng thử thách, càng mạo hiểm, thậm chí gây hoang mang, lo sợ càng thích.

Ngay từ lúc nhận kịch bản, tôi đã có phần hoang mang, nhận hay không nhận, có tiếp tục cuộc chơi hay là thôi? Thời gian với "Gái già lắm chiêu 3" chưa tròn một năm, hình ảnh của phim vẫn còn nguyên ở đấy, giờ nhận vai này phải lột xác, sẽ chịu áp lực từ những ngày đầu. Nhưng nghề nghiệp nó cứ như là ma ám, thế nên người ta mới bảo là "con thiêu thân". Đọc đi đọc lại thì thấy cái dạng vai này chưa thử thách mình bao giờ.

.Lý Lệ Hà và Lê Khanh ở ngoài đời có nét gì tương đồng để thể hiện một cách ngon ngọt và dễ hơn trên phim?

- Nó là kinh nghiệm của sự hóa thân thôi. Cái nghề của tôi đòi hỏi phải quan sát, chắt lọc làm thế nào để hội tụ được mọi cá tính của những người có cùng cá tính như thế, sau đó cô đọng lại để tạo thành hình tượng đạt tính biểu tượng nhất.

Tôi sợ bị đóng đinh vào một dạng nhân vật. Thực ra nghệ sĩ nào cũng thế, người bình thường nào cũng thế, cho nên mới có việc nay người ta mặc thời trang này, mai mặc thời trang kia. Nó cũng là chuyện bình thường ấy mà. Mình cần phải thử thách mình ở nhiều lĩnh vực khác nhau hoặc cái cũ mình phải biến đổi để nó trở nên mới mẻ, lạ lẫm thì mới cuốn hút.

.Chị nghĩ mình còn ham mê thử thách đến khi nào?

- Ít nhất là được bằng mẹ tôi bây giờ. Bà 83 tuổi rồi nhưng vẫn có thể đi đóng phim. Nếu còn duyên, còn sức khỏe, còn đi được thì còn cố gắng phấn đấu.

Tôi khác mọi người là tôi không bỏ cuộc. Tôi luôn nghĩ thử thách này dẫu sao nó cũng chỉ đến một lần, không một lần nào giống nhau. Nếu một lần mình chùn bước thì mình sẽ chùn mãi, nó sẽ thành một thói quen mất.

.Đã bao giờ chị gặp thử thách khiến mình chùn bước, cảm thấy không vượt qua được chính mình?

- Nhiều chứ. Lúc đấy tôi nghĩ mình lại phải trả giá cho việc thích thử thách, thích tìm tòi. Nhưng dù có khóc thì độ vài giờ, hết nước mắt cũng phải đứng lên thôi. Không có đường lùi, nhận rồi thì phải làm. Thường thì trong những lúc cam go nhất, thử thách cùng cực nhất, bế tắc nhất, mình lại ghìm ép mình phải suy nghĩ. Không có đường lùi nữa thì phải tìm ra lối thoát.

Như một sự tái tạo năng lượng, không biết sợ nữa lại lao vào thử thách tiếp. Nó cứ như một vòng xoáy, vượt thử thách rồi lại ân hận, thoát hiểm xong lại thích thử thách nữa. Con người quả là phức tạp (cười).

NSND Lê Khanh trong nhân vật Thái Tuyết Mai trong “Gái già lắm chiêu 3”

Làm việc gì cũng sẽ tốt nhất có thể

.Liệu có còn điều gì khiến chị cảm thấy nuối tiếc rằng sau những ngày tháng gắn bó ở Nhà hát Tuổi Trẻ mà mình chưa làm được?

- Những gì làm hết sức mình có thể thì tôi đã hết sức rồi. Tất nhiên, điều mơ ước cũng còn nhiều lắm nhưng để thế hệ các em mơ ước tiếp. Cũng chỉ là mong sân khấu luôn lung linh ánh hào quang như thời hoàng kim, tìm ra những con đường để chinh phục khán giả.

.Có bao giờ chị nghĩ nếu không theo nghệ thuật diễn xuất thì mình cũng sẽ thành công ở những công việc khác?

- Đôi khi tôi cũng nghĩ đấy. Tôi nghĩ là nếu không vào nghệ thuật thì với tính cách, con người của mình, tôi sẽ có thể làm bất cứ việc gì và chắc chắn bao giờ cũng tốt nhất có thể.

Nếu tôi làm tiếp viên hàng không thì bảo đảm vô cùng tốt. Khách sẽ phải nhớ và rất yêu các cô gái Việt Nam, rất yêu văn hóa ứng xử Việt Nam và cuối cùng rất yêu đất nước Việt Nam, đến một lần là sẽ muốn đến nữa. Luôn luôn tôi có ý nghĩ đấy nếu làm tiếp viên.

Nếu tôi làm assistant ở các khách sạn thì chắc chắn mọi người cũng sẽ đến nhiều hơn bình thường. Vì mình luôn luôn biết cách cần làm những cái gì tốt nhất, luôn muốn người ta yêu đất nước của mình, hãnh diện về nó, nhất là về người phụ nữ Việt Nam. Lúc nào mình cũng có niềm kiêu hãnh với con người và đất nước của mình.

Còn làm lao công quét đường, tôi cũng bảo đảm quét sạch có khi còn sạch hơn cả người bình thường. Tôi mà chăm mấy cái luống hoa ở bùng binh mấy nơi công cộng là bảo đảm tốt.

Tôi luôn luôn có ý thức và cảm giác cực kỳ rõ ràng như thế. Nếu như tôi không làm nghệ thuật, tôi chỉ là người phụ nữ bình thường thì vẫn sống đàng hoàng và sống đẹp, vẫn lãng mạn được. Tóm lại là chủ động trong cuộc sống, bất kể hoàn cảnh nào.

.Liệu đó có phải là nhờ Lê Khanh rất cầu toàn?

- Cầu toàn là tốt nhưng phải gọi là thích nghi mới là từ chính xác. Phải luôn tìm được cách thích nghi tốt nhất để mình tồn tại.

Tôi thích lao động, không thích ngồi một chỗ, không thích lệ thuộc vào ai, rất tự đắc nhưng cũng rất tự do.

NSND Lê Khanh trong nhân vật Lý Lệ Hà trong “Gái già lắm chiêu 5” (Ảnh do đoàn phim và nhân vật cung cấp)

Sống bằng niềm tin

.Niềm vui của chị sau nghệ thuật là gì?

- Chăm chút cho gia đình, bố mẹ, chồng con. Đấy cũng là một tác phẩm hấp dẫn không bao giờ chán, không bao giờ hết niềm vui.

.Đó có phải là bí quyết để giữ lửa trong gia đình của NSND Lê Khanh?

- Tôi đặc biệt nhấn mạnh "không cứ gia đình nghệ sĩ, tất cả con người trên hành tinh sống này đều phải sống bằng niềm tin". Người ngoài đời còn khủng khiếp hơn nghệ sĩ gấp nhiều lần.

Mất niềm tin là chết luôn, không còn gì cứu được. Vậy nên cứ tin đi, khi nào không tin được nữa thì thôi.

Chẳng có bí quyết gì để áp dụng được cho ai đâu, cái chuyện của chị em là như thế. "Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh". Có người tự trọng rất cao, tổn thương một lần là không thể chấp nhận được. Còn có những người thì hy sinh cả đời, đánh đấm nhau suốt ngày mà vẫn ở với nhau. Nên là khi nào không chịu đựng được thì tự giác thôi.

.Chị là người hay nói về nhân duyên và số phận, nhìn lại, chị có nghĩ mình thật sự may mắn hay không?

- May chứ, tôi còn sống được đến giờ này là may lắm rồi. Tôi từ nhỏ đã không có sức khỏe như người khác, lại đã thoát hiểm trong những lần lao vào nghệ thuật như con thiêu thân. Bao nhiêu sự bất an trong cuộc sống mà mình vẫn sống được đến giờ này... Trời ơi, đấy là kỳ diệu lắm rồi!