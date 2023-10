Sự kiện diễn ra tối 29-10, tại Nhà hát TP HCM. Nhiều đại biểu trong đó có không ít đạo diễn, diễn viên tụ hội.

NSƯT Phi Điểu được vinh danh giải thưởng cá nhân hạng mục "Nữ diễn viên chính xuất sắc" tại Lễ bế mạc và trao giải Liên hoan phim (LHP) ngắn TP HCM 2023 nhờ vai Ngọc trong phim truyện "Ai đã giết bánh bò".

NSƯT Phi Điểu (thứ ba từ phải sang) nhận giải thưởng tại LHP ngắn TP HCM hạng mục "Nữ diễn viên chính xuất sắc" nhờ vai Ngọc phim "Ai giết bánh bò". Ảnh: Dũng Phương

Đạo diễn - NSƯT Phương Điền và NSƯT Phi Điểu tại sự kiện. Ảnh: Võ Sĩ Điều

Nam diễn viên Trần Phong thắng giải "Nam diễn viên chính xuất sắc" nhờ vai Mạnh trong phim truyện "Đứng giữa lằn ranh". Đạo diễn Linh Chi Na thắng giải Đạo diễn xuất sắc với phim truyện "Người đàn bà ở trạm xe". Ngoài ra, một số hạng mục khác: Giải kịch bản xuất sắc; Giải họa sĩ xuất sắc; Giải âm nhạc xuất sắc… cũng đã tìm thấy chủ nhân.

Những tác phẩm thắng giải vàng của LHP ngắn TP HCM 2023 gồm: "Ký ức không phai" (Phim tài liệu) do Nguyễn Hoàng viết kịch bản, đạo diễn; "Phù du" (Phim hoạt hình) do Chu Tất Thắng viết kịch bản, Chu Tất Thắng và Chu Tấn Phát đạo diễn; "Người đàn bà ở trạm xe" (Phim truyện) do Linh Na viết kịch bản, Linh Chi Na đạo diễn.

Ngoài được tặng cúp ong vàng, giấy chứng nhận giải thưởng, các tác phẩm thắng giải vàng còn được nhận bằng khen của TP HCM.

Tác phẩm phim tài liệu "Ký ức không phai" nhận giải vàng. Ảnh: Dũng Phương

Tác phẩm hoạt hình "Phù Du" nhận giải vàng. Ảnh: Dũng Phương

Tác phẩm phim truyện "Người đàn bà ở trạm xe" nhận giải vàng. Ảnh: Dũng Phương

Những tác phẩm thắng giải bạc gồm: "Nguyễn Công Trung – Mãi xanh màu áo lính" (Phim tài liệu) kịch bản Lê Thanh Đào; "Bức tranh của bố" (Phim hoạt hình) kịch bản Nguyễn Ngọc Bảo Trang – Lê Như Minh Vỹ, Lê Như Minh Vỹ đạo diễn; "Ai đã giết bánh bò" (Phim truyện) và đạo diễn Trương Thế Thịnh. Ngoài ra, các giải ba và giải khuyến khích cũng được trao tại sự kiện.

Theo thông báo trước đó từ Ban Tổ chức, giải vàng hạng mục phim truyện trị giá 50 triệu đồng, phim tài liệu và hoạt hình là 40 triệu đồng. Các giải thưởng cá nhân là 15 triệu đồng mỗi giải.

Nhiều tiết mục văn nghệ được biểu diễn phục vụ sự kiện. Tại sự kiện, bà Dương Cẩm Thúy – Chủ tịch Hội Điện ảnh TP HCM, đã trao hai giải đặc biệt cho bà Nguyễn Thị Thu Hà - Phó cục trưởng Cục điện ảnh và ông Dương Anh Đức - Phó Chủ tịch UBND TP HCM.

LHP ngắn TP HCM lần thứ nhất – 2023 đã diễn ra từ ngày 27-10 đến tối 29-10.

Các tác phẩm nhận giải vàng còn được nhận bằng khen TP HCM. Ảnh: Dũng Phương

Bà Dương Cẩm Thúy – Chủ tịch Hội Điện ảnh TP HCM, đã trao hai giải đặc biệt cho bà Nguyễn Thị Thu Hà - Phó cục trưởng Cục điện ảnh và ông Dương Anh Đức - Phó Chủ tịch UBND TP HCM. Ảnh: Dũng Phương

NSND Đào Bá Sơn phát biểu tại sự kiện. Ảnh: Dũng Phương

Tiết mục văn nghệ phục vụ sự kiện. Ảnh: Dũng Phương

Tiết mục ca múa "Sen Việt". Ảnh: Dũng Phương

NSƯT Phương Điền nhận giải ba phim "Gã hoàn lương" do anh đạo diễn. Ảnh: Võ Sĩ Điều

Chụp ảnh lưu niệm tại sự kiện. Ảnh: Võ Sĩ Điều

NSƯT Phương Điền và gia đình Lý Hùng, Lý Hương. Ảnh: Võ Sĩ Điều