NSƯT Vũ Linh, tên thật là Võ Văn Ngoan (sinh ngày 10-12-1958). Cách đây gần 3 tuần, gia đình đã đưa ông vào cấp cứu tại Bệnh viện An Bình do chứng bệnh ung thư trực tràng tái phát. Nhà sản xuất video cải lương Charles Thành - bạn thân của NSƯT Vũ Linh - cho biết: "Cách đây vài ngày, cả cơ thể của Vũ Linh bị sưng, toàn thân đau buốt, chứng bệnh quái ác đã di căn đến gan, phổi, nhưng Vũ Linh vẫn tỉnh táo, vẫn nhận biết người thân mỗi khi có ai vào thăm".



NSƯT Vũ Linh

Dù đã được các bác sĩ Bệnh viện An Bình tận tình cứu chữa nhưng do cơn bạo bệnh đã khiến ông trút hơi thở cuối cùng lúc 12 giờ 30 ngày 5-3. Sự ra đi của NSƯT Vũ Linh để lại nỗi đau buồn cho người thân và giới nghệ sĩ sân khấu cải lương đã từng ca diễn chung với ông suốt mấy chục năm qua. Gia đình cho biết sẽ an táng ông tại nghĩa trang Bình Dương, nằm gần ngôi mộ của cố NSƯT Thanh Kim Huệ.



NSƯT Vũ Linh được khán giả biết đến qua nhiều vở diễn như: "Hòn vọng phu"; "Giũ áo bụi đời"; "Bức ngôn đồ Đại Việt"; "Cô đào hát"; "Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài"; "Giang sơn mỹ nhân"... Ông được giới chuyên môn nhận xét là nghệ sĩ đa tài, vừa diễn được thể loại tâm lý xã hội, vừa diễn xuất sắc thể loại tuồng cổ.



Ông xuất thân trong gia đình nghèo nên việc học hành dang dở, năm 13 tuổi, gia đình cho ông học hát ở trường Văn Phát, sau chuyển qua học ca cổ với Văn Vĩ. Năm 1972, ông theo đoàn hát Đồng Ấu Hoa Thế Hệ đi lưu diễn ở các tỉnh, một thời gian sau thì về hát cho gánh Hoa Anh Đào Kim Chưởng. Trên sân khấu này, ông gặp được nghệ sĩ ưu tú Diệu Hiền và nghệ sĩ Trương Ánh Loan, hai người thầy đã dạy cho ông nhiều bài học kinh nghiệm trong diễn xuất.



Ông đã từng cộng tác với những đoàn hát như: Khánh Hồng An Giang, Thiên Nga, Sơn Minh, Trần Hữu Trang, Sông Bé II, Minh Tơ, Huỳnh Long,... Năm 1981, ông tham gia hai đoàn Minh Tơ và Huỳnh Long, tạo được dấu ấn đẹp với thể loại cải lương tuồng cổ. Năm 1983, ông theo hợp tác với gánh Lâm Đồng đi lưu diễn các tỉnh. Đến năm 1988, ông cộng tác với Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang 2 và chính năm này ông thực sự bước lên đài vinh quang sau hơn 15 năm trong nghề.



NSƯT Vũ Linh được giới chuyên môn nhận xét là nghệ sĩ đa tài

Vở "Xa phu đi xứ" là vở đắt khách nhất, sau đó là một loạt những tuồng cải lương Hồ quảng nổi tiếng khác như: "Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài"; "Xử án Bàng Quý Phi"; "Thần Nữ dâng Ngũ Linh Kỳ"; "Chiêu Quân cống Hồ"...

Năm 1991, ông đoạt Huy Chương Vàng giải Triển Vọng Trần Hữu Trang do Hội Sân khấu TP HCM tổ chức. Ông là nam nghệ sĩ duy nhất trong số 6 diễn viên đoạt giải năm đó (Vũ Linh, Thanh Thanh Tâm, Ngọc Huyền, Tài Linh, Phương Hồng Thủy và Thanh Hằng). Năm 1995, ông tiếp tục đoạt Huy chương Vàng giải xuất sắc Trần Hữu Trang. Đây là năm đầu tiên giải Trần Hữu Trang có phát thêm giải Diễn viên xuất sắc. Trích đoạn ông diễn khi đi dự thi là nhân vật Nguyễn Địa Lô trong vở "Bức Ngôn Đồ Đại Việt". NSƯT Vũ Linh đã quay trên 400 video cải lương hồ quảng và xã hội.



Ngoài ra, ông tham gia rất nhiều trong những video ca nhạc như: "Duyên tình", "Tình đời". Ông tham gia diễn xuất trong 2 cuốn phim truyện: "Cô bé mộng mơ" và "Búp bê kỳ quái". Vũ Linh đã diễn chung với nhiều nữ nghệ sĩ trên sân khấu cũng như trong video như: Phương Hồng Thủy, Tài Linh, Thanh Thanh Tâm, Ngọc Huyền, Thoại Mỹ, Thanh Hằng, Phượng Mai, Hương Lan, Thanh Ngân…



Trong sự nghiệp nghệ thuật ông đạt được nhiều giải thưởng như: Năm 1989: giải "Diễn viên được yêu thích nhất" (Hạng 2) với 2.948 phiếu bầu do báo Sân khấu TP HCM tổ chức; Năm 1990: giải "Danh ca vọng cổ" với 1.275 phiếu bầu cũng do báo Sân khấu TP HCM tổ chức; Diễn viên được yêu thích nhất (Hạng 1) với 6.644 phiếu bầu.



Ông là nam diễn viên được bạn đọc báo Người Lao Động bình chọn "Nghệ sĩ cải Lương được yêu thích nhất" năm 1991. Cũng trong năm này, ông đoạt giải "Diễn viên dự giải Triển Vọng Trần Hữu Trang được yêu thích nhất (Hạng 1) với 9.204 phiếu bầu do báo Sân khấu TP HCM tổ chức. Năm 1992: Ông đoạt giải "Đôi nam nữ hát chung được yêu thích nhất (Hạng 2 với Nghệ sĩ Tài Linh), năm 1993 đoạt tiếp giải "Đôi nam nữ hát chung được yêu thích nhất" (Hạng 3 với NSƯT Thanh Thanh Tâm).



Năm 1995: Huy chương vàng giải Xuất sắc Trần Hữu Trang với trích đoạn "Bức Ngôn Đồ Đại Việt". Trong năm 1995, ông đoạt thêm 2 giải: "Diễn viên xuất sắc" (Tạp chí Sân khấu - Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam).

Năm 1997, ông được phong tặng danh hiệu NSƯT. Tang lễ của NSƯT Vũ Linh được tổ chức tại nhà riêng, đường Đoàn Thị Điểm, quận Phú Nhuận, TP HCM.