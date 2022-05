Daily Mail ngày 2-5 thông tin chồng của Naomi Judd là Larry Strickland đã quyết định lên tiếng về khoảng thời gian vô cùng đau lòng mà họ trải qua.

Nữ ca sĩ Naomi Judd (76 tuổi) đã tự tử vào ngày 30-4 khiến gia đình vô cùng đau lòng, thương tiếc. Trước đó, gia đình công bố bà qua đời nhưng giấu kín nguyên nhân tử vong.

Naomi Judd ra đi vĩnh viễn ở tuổi 76

Bà chọn cách tự tử sau thời gian dài chống chọi bệnh trầm cảm

"Chúng tôi mong được riêng tư trong suốt thời gian này, sẽ không có thêm thông tin nào liên quan đến vụ việc được công bố" - Larry Strickland cho biết.

Naomi Judd đã viết rất nhiều về cuộc đấu tranh của bà với chứng bệnh trầm cảm. Bà thậm chí còn đề cập đến việc tự tử trong một bức thư đăng trên tạp chí People vào năm 2018.

"Khi một người lựa chọn tự tử, những người ở lại thương tiếc họ thường tự hỏi: "Tại sao điều đó lại xảy ra?" Chúng tôi cũng không tìm ra câu trả lời ổn thỏa cho câu hỏi này. Chúng tôi chỉ biết hành vi tự tử thường do rối loạn tâm thần như tâm thần phân liệt, rối loạn lưỡng cực, trầm cảm. Tự tử là nguyên nhân hàng đầu trong các ca tử vong liên quan đến các bệnh này" - Naomi Judd chia sẻ thời điểm đó.

Nữ ca sĩ này không ngại thảo luận về bệnh trầm cảm và mong mỏi nâng cao nhận thức của công chúng về căn bệnh này, cũng như những nghiên cứu chuyên sâu để ngăn chặn hành vi muốn tự tử ở những người trầm cảm nặng.

Wynonna Judd - con gái của Naomi Judd - đã đưa mẹ mình vào Đại sảnh danh vọng của nhạc đồng quê chỉ 24 giờ sau khi bà qua đời.

"Tôi rất tiếc vì bà ấy đã không thể tiếp tục đứng ở đây ngày hôm nay" - Wynonna Judd thổ lộ trong bài diễn văn tại buổi lễ vinh danh.

Ban nhạc The Judds gồm Naomi Judd và con gái

Wynonna Judd khẳng định cô vẫn sẽ tiếp tục hát dù trái tim tan nát. Cô và mẹ mình từng là thành viên trong nhóm nhạc hai người có tên The Judds. Nhóm rất thành công với nhiều album phòng thu, giành được 5 giải Grammy, 9 giải thưởng của Hiệp hội âm nhạc đồng quê.

Năm 1991, nhóm nhạc ngừng biểu diễn do Naomi Judd mắc bệnh viêm gan C. Wynonna Judd tiếp tục hoạt động 1 mình và rất thành công. Cô cùng mẹ tái hợp nhiều lần thời gian sau này. The Judds tái hợp lần cuối cách thời điểm Naomi Judd tự tử 19 ngày.