"Nữ hoàng băng giá" 2 do Chris Buck và Jennifer Lee đạo diễn. Nội dung tiếp nối câu chuyện sau khi Elsa và Anna trở về vương quốc của mình, tận hưởng tháng ngày an lành. Các nhân vật trưởng thành hơn so với phần 1.

Giữa cuộc sống yên bình, nữ hoàng băng giá Elsa vẫn không yên lòng. Cô luôn bị giọng hát bí ẩn quấy rối mỗi đêm, phá hoại giấc ngủ. Giọng hát ma mị ấy như báo hiệu điều bất thường, thôi thúc Elsa đi tìm về cội nguồn phép thuật của mình.

Elsa đã trưởng thành hơn qua 6 năm

Lần này, Anna với tình yêu thương chị tha thiết, vẫn tiếp tục đồng hành cùng Elsa. Bên cạnh Anna luôn có người yêu Kristoff, chú tuần lộc và người tuyết Olaf. Họ dần dần phát hiện ra những bí mật ẩn sâu bên trong khu rừng phép thuật bị sương mù bao phủ quanh năm, nơi trước đây từng chứng kiến cuộc chiến giữa hai tộc người...

Phần 2 của phim có nội dung sâu sắc hơn phần 1, chứng tỏ sự trưởng thành của các nhân vật theo cùng sự trưởng thành của khán giả từng yêu thích Elsa và Anna ở phần đầu. Ngoài những thông điệp về tình cảm gia đình, tình chị em, tình bạn bè, phim còn mở ra những thông điệp lớn hơn về môi trường, kêu gọi hòa bình, kết nối giữa các dân tộc. Ý nghĩa nhân văn được khéo léo lồng vào phim.

Elsa và Anna vẫn tiếp tục phiêu lưu tìm hiểu cội nguồn phép thuật của "Nữ hoàng băng giá"

Phim vẫn giữ nguyên các nhân vật quen thuộc

Nhưng thêm vào đó không ít yếu tố mới lạ

Sự trưởng thành nào cũng thay đổi, khác lạ

Ngoài một câu chuyện trọn vẹn, cảm xúc, phim ghi điểm ở đồ họa tuyệt đẹp, âm nhạc chất lượng không thua kém phần 1. Có thể nói, sự tái xuất sau tận 6 năm đã mang đến cho những khán giả yêu thích Elsa và Anna món quà ấn tượng.

Tác phẩm nào cũng có người khen, kẻ chê. Một số người cho rằng nội dung phim sâu sắc, hợp với phụ huynh hơn là trẻ em nhưng số khác lại cho rằng trẻ em vẫn giải trí và học hỏi được từ "Nữ hoàng băng giá" 2 bởi phim có nhiều ý nghĩa. Ở mỗi độ tuổi, khán giả sẽ cảm nhận khác nhau về thông điệp của phim. Trưởng thành là cả một quá trình thay đổi, phim kể về hành trình trưởng thành thì phải để nhân vật lớn lên, có trách nhiệm cao hơn. Elsa không thể mãi mãi trăn trở về sự xuất hiện và tồn tại của mình với pháp thuật lạ kỳ. Anna cũng không mãi mãi ngây thơ sống dưới sự bảo hộ của chị mình.

Đồ họa phim đẹp

Âm nhạc du dương, tha thiết

Sau 6 năm đầu tư, đạo diễn không gây thất vọng khi đưa Elsa và Anna trở lại màn ảnh rộng

"Nữ hoàng băng giá" 2 - ra rạp Việt Nam từ ngày 22-11 - nhận được ý kiến khen nhiều hơn chê từ những cây bút phê bình quốc tế. Trong đó, nhà phê bình Johnny Oleksinski của New York Post cho rằng phim hay hơn phần 1, đồ họa đẹp, âm nhạc du dương, câu chuyện phim tốt. Trong khi đó, Brandon Zachary của CBR nhận định phim đã phá bỏ công thức truyền thống của Disney, truyền tải câu chuyện về nữ quyền sâu sắc.