Theo thông tin vừa công bố, bà Janice Long đã mất ở tuổi 66 vào đêm Giáng sinh (25-12) do bệnh viêm phổi. Bà đã có 40 năm gắn bó với công việc phát thanh viên, MC trên Đài BBC.

Nữ MC gạo cội này lớn lên ở TP Liverpool của Anh và bắt đầu sự nghiệp năm 1979 trên kênh BBC Radio Merseyside. Sau đó, bà tiếp tục làm việc cho các kênh hàng đầu của BBC, trở thành người phụ nữ đầu tiên có chương trình hằng ngày riêng của đài.

Janice Long qua đời ở tuổi 66

Janice Long làm phát thanh viên, MC chủ yếu mảng nghệ thuật. Bà đã dẫn các chương trình âm nhạc của những tên tuổi đình đám như: Adele, The Zutons, Primal Scream, Kasabian, Amy Macdonald, Hard Fi, Faithless, The Manic Street Preachers, Marillion, Josh Ritter, The Stranglers, Paul Weller, Morrissey, Moby, The Dandy Warhols... và cả những ban nhạc chưa thành danh như Elle S'Appelle, Vijay Kishore, Damien Dempsey, Senses và Sam Isaac. Bà cũng dẫn một số chương trình phỏng vấn ê-kíp làm phim, bình luận về phim và được đánh giá cao về kiến thức từng ngành.

Nghe tin bà qua đời, nhiều nghệ sĩ đã bày tỏ sự thương tiếc. Nhạc sĩ Midga Ure viết trên Twitter: "Tin kinh hoàng! Janice Long đã đứng cùng chúng tôi trên Sân vận động Wembley khi chúng tôi công bố chương trình Live Aid. Một huyền thoại trong ngành phát thanh truyền hình và là người yêu âm nhạc cuồng nhiệt".

Diễn viên hài Les Dennis ngợi ca Janice Long là một "tài năng sáng tạo". Nhạc sĩ Tim Burgess, từ ban nhạc The Charlatans, ca ngợi sự ủng hộ của bà đối với các ban nhạc mới, mô tả bà như một "người cố vấn".

Nhạc sĩ Peter Hook bày tỏ bà luôn là một người bạn và là người ủng hộ hết mình cho âm nhạc. "Một phụ nữ đáng yêu mà bạn sẽ rất vui khi được trò chuyện" – Peter Hook viết.