Trong buổi mít-tinh diễn ra tại Colorado Springs, Colorado - Mỹ ngày 20-2 (giờ địa phương), Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu gây sốc về giải Oscar 92-2020.

"Lễ trao giải thưởng của Viện Hàn lâm năm nay quá tệ" - ông Donald Trump nhận xét.

Bắt chước giọng điệu của MC thường thấy tại Oscar, Tổng thống Mỹ nói: "Chiến thắng thuộc về một bộ phim đến từ Hàn Quốc. Tất cả những điều đó là cái quái gì vậy?... Chúng ta có thể mang "Cuốn theo chiều gió" trở về được không?".

Tổng thống Donald Trump tại buổi mít-tinh

"Cuốn theo chiều gió" là tác phẩm kinh điển từng đoạt Giải Oscar hạng mục "Phim xuất sắc nhất" cách đây 80 năm. Đây là tác phẩm của Hollywood ở thời kỳ hoàng kim của kinh đô điện ảnh lớn nhất thế giới này.

"Ký sinh trùng" do Bong Joon - ho đạo diễn, đoạt 4 giải Oscar, trong đó có giải "Phim xuất sắc nhất". Đây là lần đầu tiên điện ảnh Hàn Quốc có tác phẩm đoạt Giải Oscar và cũng là phim đầu tiên nói tiếng nước ngoài (không phải tiếng Anh) được vinh danh ở giải thưởng danh giá này.

Đạo diễn Bong Joon-ho

Đoàn phim "Ký sinh trùng" được chào đón như những người hùng khi trở về Hàn Quốc, được Tổng thống Hàn Quốc đón tiếp, vinh danh ở Nhà Xanh.

Đoàn phim được tôn vinh, khen ngợi

Ngoài việc nhạo báng chiến thắng của phim "Ký sinh trùng", Tổng thống Donald Trump còn bày tỏ sự không hài lòng với Brad Pitt. Tài tử này đoạt Oscar 92-2020 hạng mục "Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất" với vai trong phim "One upon a time in Hollywood". Trên sân khấu lễ trao giải, lúc nhận tượng Oscar, Brad Pitt "cạnh khóe" rằng anh phát biểu 45 giây - dài hơn thời gian cựu cố vấn an ninh quốc gia John Bolton nhận được trong phiên toà luận tội ông Donald Trump.

"Tôi chưa bao giờ là người hâm mộ của anh ta cả. Anh ta là một gã khôn lõi" - Tổng thống Mỹ nói.