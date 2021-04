Những giải thưởng Oscar 2021

Nam diễn viên chính xuất sắc nhất dành cho Anthony Hopkins với vai diễn trong phim "The Father". Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất thuộc về Daniel Kaluuya trong phim "Judas and the Black Messiah". Âm thanh xuất sắc nhất: Phim âm nhạc "Sound of Metal" của đạo diễn Darius Marder. Phim hoạt hình ngắn xuất sắc nhất: "If Anything Happens I Love You". Phim ngắn xuất sắc nhất: "Two Distant Strangers". Phim chuyển thể hay nhất: "The Father". Kịch bản gốc xuất sắc nhất: "Promising Young Women". Phim nước ngoài xuất sắc nhất: "Another Round" của Đan Mạch.