Khán giả Việt xem liveshow của siêu sao Adele

Liveshow "Adele: One Night Only" cho phép khán giả Việt được thưởng thức những siêu phẩm âm nhạc mới nhất của nghệ sĩ quốc tế, có bản quyền, với âm thanh nổi Dolby 5.1 và hình ảnh sống động chuẩn rạp.



"Họa mi nước Anh" Adele là chủ nhân của 86 giải thưởng âm nhạc, trong đó có 15 giải Grammy, 13 giải Billboard, 1 Oscar, 1 Quả cầu vàng... "Adele: One Night Only" là chương trình âm nhạc đặc biệt của Adele được dẫn dắt bởi "nữ hoàng truyền thông" Oprah Winfrey, nhằm quảng bá cho album mới nhất của cô mang tên "30".

Adele là nữ ca sĩ nổi tiếng thế giới

Trong chương trình, Oprah Winfrey sẽ trò chuyện với Adele xoay quanh nguồn cảm hứng của cô cho các ca khúc mới nhất; cuộc sống của nữ ca sĩ sau khi ly hôn; quá trình giảm cân, lột xác với diện mạo mới và nhiều câu chuyện thú vị khác.

Bên cạnh phần trình diễn các bản hit gắn liền với tên tuổi của mình như: "Hello", "Rolling In The Deep", "Someone Like You"…, Adele sẽ lần đầu hát live 4 ca khúc mới trong album "30" được phát hành ngày 19-11, gồm: "Easy On Me", "I Drink Wine", "Hold On", "Love Is A Game".

Nhan sắc cô hoàn toàn khác trước

Xuất hiện năm 2006, Adele với chất giọng tuyệt vời, đầy say đắm như cơn gió lạ thổi tan những ngày ảm đạm của âm nhạc nước Anh. Adele đã "làm mưa làm gió" với hàng loạt giải thưởng lớn.

Tuy nhiên, sau năm 2015, Adele mất hút trên thị trường âm nhạc. Mãi đến tháng 10-2021, cô mới trở lại với ca khúc "Easy On Me" - phá vỡ nhiều kỷ lục, thống trị iTunes tại nhiều quốc gia.

Hành trình giảm 45 kg cũng được cô tiết lộ

Album "30" chính thức ra mắt ngày 19-11 cùng Chương trình "Adele: One Night Only" phát sóng trên kênh truyền hình CBS và phát trực tuyến trên Paramount+ vào ngày 14-11 (theo giờ địa phương). Tại Việt Nam, "Adele: One Night Only" được Galaxy Play phát sóng độc quyền từ ngày 21-11 - đúng một tuần sau khi chương trình phát sóng tại Mỹ với phụ đề tiếng Việt.