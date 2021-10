"Easy on me" là ca khúc thuộc album "30" mà Adele sẽ phát hành ngày 19-11 với 12 ca khúc đơn ca. Đây cũng là ca khúc mà Adele tự sáng tác vào thời điểm cuộc hôn nhân với chồng cũ Simon Konecki đổ vỡ, nói lên những cảm xúc xáo trộn, có đau đớn, buồn bã, cô đơn, có thanh thản, trút bỏ đớn đau.

Trong MV với những thước phim đen trắng hoài niệm, Adele xách va-ly, lên xe và rời đi. Cô lái xe trong cô đơn nhưng nỗi buồn dần phôi pha khi nhìn thấy những khung cảnh sinh động gặp được hai bên đường.

Cuộc sống vẫn không ngừng tiếp diễn với niềm hạnh phúc, vui sướng lẫn nỗi buồn đau. Đến gần cuối MV, khung cảnh bừng sáng, tượng trưng cho việc Adele sẵn sàng buông bỏ tổn thương, hướng đến tương lai tươi sáng hơn.

Adele trong MV "Easy on me"

Ca khúc tái xuất của Adele

Adele vẫn giữ được chất giọng đầy nội lực, lột tả cảm xúc của mình. Ca khúc như lời tự sự, không có đoạn bùng cháy như những ca khúc đình đám trước đó nhưng sự buồn bã, nao lòng ấy lại khiến cho không ít khán giả "họa mi nước Anh" cảm giác nổi da gà, khóc nức nở.

Họ bình luận: "Cô ấy làm tôi nổi da gà, chưa bao giờ thất vọng với Adele", "Một bài hát quá đẹp, tôi nghe mà nổi da gà!", "Tôi bật khóc vì bài hát mới của Adele, thật không thể tin được", "Một phút nghe bài hát của Adele, tôi đã bắt đầu nức nở"…

Bên cạnh đó, một số khác thì lại cho rằng bài hát hơi chán do quá tự sự, không có đoạn cao trào như các bài trước. Một số thì cho rằng bài hát buồn nhưng không đặc biệt như siêu phẩm bùng nổ "Hello", "Rolling in the deep"…

Sau 6 tiếng ra mắt, "Easy on me" đã thu hút 10 triệu lượt xem và nhận nhiều lời khen trên phần bình luận của nền tảng YouTube.

Trước đó, Adele từng xuất hiện cùng lúc trên tạp chí Vogue Anh và Mỹ để chia sẻ về mình trong bài phỏng vấn dài. Cô đề cập đến việc giảm hơn 45 kg, tâm sự về vụ ly hôn, về album "30" và bài hát "Easy on me", về tình yêu mới.

Adele và chồng cũ