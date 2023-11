Nếu trước đây không nhiều sân chơi để những người trẻ mê phim có cơ hội thực hiện phim ngắn cũng như giới thiệu với công chúng thì nay đã khác. Thị trường phim Việt đang phát triển và phim ngắn cũng trở nên quan trọng như một phần không thể thiếu là hành trang ban đầu của nhà làm phim không chuyên và nơi trau dồi, rèn nghề của nhà làm phim chuyên nghiệp.



Sân chơi hấp dẫn

Liên hoan phim (LHP) ngắn TP HCM lần thứ nhất 2023 vừa kết thúc ngày 29-10, những tác phẩm thắng giải vàng gồm: "Ký ức không phai" (phim tài liệu) do Nguyễn Hoàng viết kịch bản, đạo diễn; "Phù du" (phim hoạt hình) do Chu Tất Thắng viết kịch bản, Chu Tất Thắng và Chu Tấn Phát đạo diễn; "Người đàn bà ở trạm xe" (phim truyện) do Lê Na viết kịch bản, Lê Chi Na đạo diễn. Ngoài được tặng cúp ong vàng, giấy chứng nhận giải thưởng, các tác phẩm thắng giải vàng còn được nhận bằng khen của TP HCM.

LHP còn trao 3 giải bạc, 9 giải ba và 9 giải khuyến khích cho các tác phẩm ấn tượng. Bên cạnh đó, một số giải cá nhân cũng được trao cho NSƯT Phi Điểu với hạng mục "Nữ diễn viên chính xuất sắc" nhờ vai Ngọc trong phim truyện "Ai đã giết bánh bò". Nam diễn viên Trần Phong thắng hạng mục "Nam diễn viên chính xuất sắc" nhờ vai Mạnh trong phim truyện "Đứng giữa lằn ranh". Đạo diễn Lê Chi Na thắng hạng mục "Đạo diễn xuất sắc" với phim truyện "Người đàn bà ở trạm xe". Một số hạng mục khác: "Giải kịch bản xuất sắc", "Giải họa sĩ xuất sắc", "Giải âm nhạc xuất sắc"… cũng đã tìm thấy chủ nhân.

Các tác phẩm thắng giải vàng được nhận bằng khen của TP tại lễ bế mạc, trao giải LHP ngắn TP HCM lần thứ nhất 2023. (Ảnh: DŨNG PHƯƠNG)

Dù là lần đầu tổ chức nhưng LHP ngắn TP HCM 2023 đã thu hút được 96 tác phẩm tham gia tranh giải vòng sơ khảo (60 phim thuộc thể loại phim truyện, 23 phim tài liệu và 13 phim hoạt hình) và có 34 tác phẩm được chọn vào chung khảo. Đạo diễn Đào Bá Sơn, Trưởng Ban Giám khảo vòng chung khảo, nhận định: "Các phim dự thi có đề tài phong phú, đa dạng, cách kể chuyện trong nhiều phim rất tốt, nhiều sáng tạo, có ngôn ngữ điện ảnh. Vài hạn chế là một số phim vẫn còn sơ lược, có ý tưởng lạ nhưng chưa biết cách phát triển ý tưởng…".

Theo những nhà chuyên môn, LHP ngắn TP HCM có thể nói là một sân chơi hấp dẫn cho những tín đồ điện ảnh thiết thực thúc đẩy phong trào sáng tác phim ngắn. Là một sân chơi để học hỏi, sáng tạo, tranh tài và được sự tiếp sức để các nhà làm phim trẻ vững tin vào khả năng của mình. Những nhà làm phim chuyên nghiệp cũng có cơ hội cọ sát, trui rèn, học hỏi tinh thần sáng tạo từ người trẻ để làm mới bản thân, thay đổi tư duy sáng tạo.

Và những kỳ vọng

PGS-TS Trần Luân Kim nhận định: "Nếu có nhiều phim ngắn xuất sắc, có ý nghĩa, nghệ thuật thể hiện hấp dẫn sẽ đem lại nhiều lợi ích nhận thức và khám phá về tư tưởng cũng như tình cảm đối với đời sống xã hội, đặc biệt đối với lớp trẻ". Đạo diễn Bùi Thạc Chuyên thì cho rằng phim ngắn là con đường hầu hết các nhà làm phim trên thế giới đều phải đi qua. Phim ngắn hôm nay là sức mạnh của nền điện ảnh trong tương lai.

Những nhà làm phim thực hiện phim ngắn luôn ấp ủ cơ hội được làm phim dài từ phim ngắn đó nếu chinh phục được giám khảo, khán giả. Phim ngắn thành công sẽ giúp nhà làm phim có được nguồn tài trợ đầu tư hoàn thiện tác phẩm dài, một giấc mơ mà bất kỳ nhà làm phim trẻ nào cũng kỳ vọng được chạm tới.

Nếu như trước đây, các sân chơi phim ngắn còn chông chênh, chưa bền vững, khó duy trì việc tổ chức. Nhà làm phim trẻ có ý tưởng cũng thiếu chi phí, thiếu thiết bị và cả kiến thức, kinh nghiệm để hoàn thiện tác phẩm, thì nay nhiều sân chơi bền vững đã xuất hiện. Với sự bùng nổ của công nghệ, phim ngắn ngày càng được yêu chuộng. Đặc biệt, những thành công từ phim ngắn làm thành phim dài cũng tăng lên như tác phẩm "Ròm" do Trần Thanh Huy thực hiện từ thành công của phim ngắn "16:30" hay mới đây là phim "Bên trong vỏ kén vàng" do Phạm Thiên Ân đạo diễn từ thành công của phim ngắn "Hãy tỉnh thức và sẵn sàng". Phim "Bên trong vỏ kén vàng" đã gặt hái giải thưởng hạng mục Camera d’Or tại LHP Cannes 2023, ra rạp Việt trong tháng 8.

Bà Dương Cẩm Thúy, Chủ tịch Hội Điện ảnh TP HCM, cho biết: "Số lượng phim tham gia không chỉ ở TP HCM mà còn Hà Nội và các tỉnh, thành khác cho thấy việc tổ chức LHP ngắn TP HCM là đúng đắn. Các phim tham gia tranh giải vào vòng chung khảo sẽ được gửi đến Hội đồng Duyệt phim quốc gia để kiểm duyệt và trình chiếu miễn phí tại cụm rạp Cinestar. Ngoài chiếu rạp, ngay khi có giấy phép hợp lệ, các phim được chiếu trên các đài như HTV, An Giang, Vĩnh Long, Bạc Liêu, Bến Tre, Quảng Trị…".