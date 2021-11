LHP Nhật Bản tại Việt Nam là sự kiện do Trung tâm Giao lưu Văn hóa Nhật Bản tại Việt Nam - Quỹ Giao lưu quốc tế Nhật Bản phối hợp với các đơn vị tổ chức. Năm nay, thông qua trang web: https://jff.jpf.go.jp/, khán giả Việt được thưởng thức những phim Nhật thuộc khuôn khổ LHP trong vòng 48 giờ tính từ lúc nhấn nút "xem" bộ phim đó. Đây là cơ hội để khán giả Việt Nam thưởng thức miễn phí các tác phẩm ấn tượng của điện ảnh Nhật Bản.



Một trong những phim công chiếu lần này là "Hành trình vĩ đại" do Ishii Yuya đạo diễn. Nội dung phim kể về nhà biên soạn từ điển Majime Mitsuya khao khát thực hiện dự án để đời có tên "Daitokai". Dự án này được kỳ vọng là "cầu nối" giữa mọi người và "biển" ngôn từ. Do khó khăn về kinh phí, 13 năm sau, dự án mới được tiến hành và Majime Mitsuya cùng các cộng sự dốc hết sức mình để thực hiện. Song song với việc khắc họa sự tâm huyết, sự kiên trì của Majime Mitsuya với sự nghiệp của một nhà biên soạn từ điển, phim còn kể lại chuyện tình của anh cùng cô gái Hayashi Kaguya xinh đẹp.

Cảnh trong phim “Hành trình vĩ đại”. Ảnh: JAPANESE FILM FEST

Phim "Hãy nhảy cùng tôi" do Yaguchi Shinobu đạo diễn kể về cô nàng Shizuka xinh đẹp rất ghét nhạc kịch, nhảy múa. Thế nhưng, trong một lần đi xem ảo thuật cùng cháu gái, Shizuka bị thôi miên, cứ nghe tiếng nhạc nổi lên là cô lại không thể ngăn được mình ca hát, nhảy múa. Cô nhảy múa khắp nơi, dẫn đến nguy cơ mất công việc lẫn tình yêu mới chớm cùng chàng sếp điển trai. Shizuka thực hiện hành trình dài đi tìm nhà thôi miên bí ẩn để hóa giải cho mình.

Trong khi đó, phim "Tình yêu bé nhỏ" do Imaizumi Rikiyav đạo diễn kể về Boku Sata, 27 tuổi, là nhân viên khảo sát thị trường độc thân, muốn tìm kiếm cô gái của đời mình. Phim được đánh giá cao bởi nội dung ý nghĩa về tình yêu, khắc họa sự cô đơn, khát vọng của những người trưởng thành trong hành trình tìm kiếm hạnh phúc cuộc đời.

Phim hoạt hình "Cáo Gon bé nhỏ" do Yashiro Takeshi đạo diễn kể về chú cáo nhỏ mồ côi, tinh nghịch tên Gon. Khi biết mẹ của chàng trai Hyoju qua đời, Gon tìm đến an ủi bằng những món quà, bù cho những rắc rối mà nó gây ra do sự nghịch ngợm của mình. Hyoju không biết điều này và cứ nghĩ Gon phá phách dẫn đến cái kết buồn nhưng là bài học giá trị cho người xem.

Phim "Ông Tora ở đảo Goto" do Oura Masaru đạo diễn, thuộc thể loại tài liệu, kể về cuộc sống của một gia đình sản xuất mì udon truyền thống ở đảo Goto, tỉnh Nagasaki. Ông Torao Inuzuka là trụ cột và là người điều hành xưởng sản xuất mì udon của gia đình...

Thông qua 5 tác phẩm trên, khán giả có thêm góc nhìn về điện ảnh Nhật Bản. Không quá sâu sắc, đặc thù đến mức "kén" khán giả quốc tế, điện ảnh Nhật Bản dần cho thấy sự cởi mở với những chủ đề ngày càng dễ hiểu nhưng vẫn chứa đựng bản sắc riêng.