Theo Reuters thông tin, "All the Beauty and the Bloodshed" được xướng tên phim xuất sắc nhất đoạt giải Sư tử vàng vào tối 10-9 (giờ địa phương).

Đây là lần thứ hai trong lịch sử 79 năm của LHP Venice có tác phẩm tài liệu thắng giải Sư tử vàng – giải thưởng danh giá nhất. Trước đó, tại LHP Venice năm 2013, bộ phim tài liệu "Sacro GRA" của đạo diễn Ý Gianfranco Rosi đoạt giải này.

"All the Beauty and the Bloodshed" do nhà báo điều tra Laura Poitras thực hiện. Phim có nội dung đan xen những câu chuyện thú vị về cuộc đời nhiếp ảnh gia người Mỹ là Nan Goldin, buộc công ty dược phẩm của gia đình Sacklers chịu trách nhiệm về cuộc khủng hoảng nghiện thuốc giảm đau nhóm opioid ở Mỹ.

Laura Poitras hạnh phúc nhận giải

Sư tử vàng danh giá tìm được chủ nhân

"All the Beauty and the Bloodshed" dựa trên nhiều hình ảnh trong loạt tác phẩm có tên "The Ballad of Sexual Dependency" rất nổi tiếng của Nan Goldin. Nhiếp ảnh gia này cho biết sự nghiệp của bà gần như kết thúc vào năm 2014 khi nghiện thuốc giảm đau OxyContin, do Công ty Purdue Pharma của gia đình Sackler sản xuất, được kê toa sau một ca phẫu thuật.

Công ty Purdue Pharma bị cáo buộc làm tăng nguy cơ nghiện OxyContin, góp phần thúc đẩy cuộc khủng hoảng sức khỏe đã cướp đi mạng sống hơn 500.000 trường hợp sử dụng thuốc giảm đau nhóm opioid trong hơn hai thập kỷ. Công ty này đã nộp đơn phá sản vào năm 2019.

Các thành viên nhà Sacklers phủ nhận hành vi sai trái nhưng vào tháng 3-2022, họ lên tiếng "thực sự hối tiếc" vì OxyContin trở thành một phần của cuộc khủng hoảng opioid.

Nan Goldin là người trong cuộc đã chiến đấu nhiều năm để yêu cầu các viện bảo tàng ngừng nhận tiền từ gia đình Sacklers. Bà nói rằng họ không được phép mua sự tôn trọng thông qua các hoạt động từ thiện độc hại, không phải sự từ tâm.

"Tôi biết nhiều người dũng cảm nhưng chưa gặp ai như Nan Goldin, người một mình chống cả gia đình giàu có Sacklers. Bà ấy chia sẻ với chúng tôi những điều mà hầu hết mọi người không chia sẻ với những người thân thiết nhất chứ đừng nói trước công chúng như thế này" - Laura Poitras bày tỏ.

Cate Blanchett hạnh phúc với giải thưởng "Nữ diễn viên chính xuất sắc"

Cate Blanchett trên thảm đỏ đêm bế mạc

Tại LHP Venice 2022, giải Sư tử bạc trao cho phim "Saint Omer" của nữ đạo diễn Alice Diop0.

Minh tinh Cate Blanchett nhận giải "Nữ diễn viên chính xuất sắc" với vai diễn trong phim "TÁR", còn tài tử Colin Farrell nhận giải "Nam diễn viên chính xuất sắc" với vai diễn trong phim "The Banshee of Inisherin".