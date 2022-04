Với chất liệu từ sự kiện có thật, "Cyber Hell: Destroy the Nth Chatroom" vạch trần tội ác tày trời của nhóm tội phạm mạng trên thông qua các cuộc phỏng vấn với 24 cá nhân bao gồm phóng viên, nhà sản xuất, cảnh sát. Nhóm tội phạm mà đứng đầu là Cho Joo-bin - biệt danh "Baksa" - đã tạo không gian riêng trên mạng với sự ẩn danh tinh vi.



Trong không gian đó, chúng đã thực hiện tội ác khủng khiếp như đe dọa nạn nhân thông qua hành vi đánh cắp thông tin cá nhân. Chúng sử dụng thông tin được đánh cắp để khống chế và buộc nạn nhân chụp hình, quay video clip khỏa thân, khiêu dâm, bạo dâm. Từ đó, chúng sử dụng video clip này đăng lên phòng chat, tạo chất liệu phục vụ những thành viên đã nộp tiền để được quyền truy cập.

Cho Joo-bin còn ra lệnh cho đồng phạm cưỡng hiếp, tấn công tình dục phụ nữ sau khi dụ dỗ họ đến khách sạn, quay phim lại quá trình và phân bố chúng trong các phòng chat. Chúng tạo ra một loại tội phạm mới chưa từng có trong tưởng tượng. Nhóm tội phạm chế nhạo các cơ quan điều tra, nghĩ rằng sẽ không bao giờ bị bắt.

Cho Joo-bin đứng đầu nhóm tội phạm. Ảnh: YONHAP NEWS

Đạo diễn của phim là Choi Jin-seong cho biết bất kỳ người Hàn Quốc nào cũng biết một chút về bê bối "phòng chat thứ N". Tuy nhiên, sau khi xem bộ phim tài liệu này, ông nghĩ rằng họ sẽ cảm nhận rõ ràng toàn bộ vụ việc thay vì chỉ hiểu phần nổi của tảng băng.

"Cyber Hell: Destroy the Nth Chatroom" không phải là phim tài liệu khai thác bê bối, tội phạm, sự kiện, thiên tai kinh hoàng duy nhất được thực hiện nhằm giúp khán giả hiểu rõ hơn về vụ việc, làng phim thế giới cũng đã có không ít phim tương tự: "Operation Varsity Blues: The College Admissions Scandal" (Chiến dịch Varsity Blues: Vụ bê bối tuyển sinh đại học), "House of Secrets: The Burari Deaths" (Vụ án Burari: Bí ẩn cái chết một gia đình), "Night Stalker: The Hunt for a Serial Killer" (Night Stalker: Săn lùng kẻ sát nhân hàng loạt)…

Dù dựa trên chất liệu có thật, phim tài liệu khai thác bê bối, sự kiện, thiên tai kinh hoàng có nhiều thách thức, khó khăn mà nhà làm phim phải nỗ lực vượt qua. Đó là chọn lọc các tình tiết đưa vào phim phải đủ hấp dẫn, cuốn hút nhưng không được quá đà dẫn đến tranh cãi.

Phim phải giữ đúng sự thật câu chuyện và tạo sức hấp dẫn qua cách kể với những sáng tạo riêng của nhà làm phim. Giới chuyên môn cho rằng với các phim tài liệu này thì trong thời đại thế giới phẳng hiện nay, việc sản xuất chúng càng nhanh càng tốt vì công chúng rất dễ quên lãng bởi vô số sự kiện xuất hiện hằng ngày.