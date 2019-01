Phim Tết chia nhau "bánh" ngon

Cạnh tranh với nhiều phim ngoại

Mùa phim Tết Mậu Tuất, phim Việt không gặp phải đối thủ nào lớn. Đến mùa phim Kỷ Hợi, phim Tết Việt đối đầu trực tiếp với phim của Thành Long - "Đại chiến âm dương" và phim của Châu Tinh Trì - "Tân vua hài kịch". Cả 2 phim này đều ra mắt mùng 1, lâu nay phim Châu Tinh Trì luôn đại thắng các rạp Việt. Những ngày sau đó, các phim "Bí kíp luyện rồng: Vùng đất bí ẩn" và "The Lego Movie 2: The Second Part" lần lượt ra rạp. Phim được đầu tư lớn "Alita: Thiên thần chiến binh" của nhà sản xuất James Cameron sẽ ra rạp Việt đúng ngày 14-2 (mùng 10 Tết).