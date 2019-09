Phương Mỹ Chi trả lời về những chỉ trích

Được mời vào vị trí giám khảo cuộc thi The voice Kids- Giọng hát Việt nhí, Phương Mỹ Chi nhận ý kiến bình luận trái chiều từ khán giả. Nhiều ý kiến bảo Phương Mỹ Chi chưa đủ trình độ để ngồi vào bình luận và lựa chọn ra một giọng ca hay. Có kiến còn cho rằng em hát chưa đủ tốt thì cớ gì làm giám khảo.

Một số khán giả còn nói Ban tổ chức cố tình chơi "sốc" khi mời Phương Mỹ Chi vào làm giám khảo The voice Kids. Đây rõ ràng là cách để tạo scandal, gây chú ý cho mùa giải mới của Giọng hát Việt nhí khá im ắng.



Trước những ồn ào đổ dồn về mình, Phương Mỹ Chi phân trần: "Về vai trò cầm cân nảy mực, khi ngồi cạnh 9 vị hội đồng chuyên môn khác, em thật sự cảm thấy vui nhưng cũng thấy mình quá nhỏ bé. Em mới 16 tuổi, thành ra việc em nhận lời tham gia chương trình lần này không phải là muốn làm giám khảo hay đến để nhận xét, đánh giá về chuyên môn. Em chỉ nghĩ đơn giản rằng với tư cách một người đi trước, với kinh nghiệm ít ỏi thời gian qua mình may mắn tích lũy được thì hy vọng sẽ phần nào có thể giúp các em trình diễn tốt hơn, vững tin hơn vào đam mê của chính mình".

Hiện tại cô đã lớn và mong được đón nhận

Phương Mỹ Chi cũng khẳng định, bản thân đã cố gắng nên cũng có những thành tựu nhất định. Em tự thấy mình đã hát tốt hơn xưa. 6 năm sau hào quang từ show thực tế, Phương Mỹ Chi giờ đã ra dáng thiếu nữ, ngày càng xinh đẹp. Thay đổi qua ngần ấy thời gian là điều tất yếu nhưng em vẫn giữ được chất giọng ngọt như mía lùi, đong đầy tình cảm. Ngoài ra, nữ ca sĩ trẻ luôn ý thức tự tìm tòi, nghiên cứu để có cách xử lý bài riêng, làm chủ mọi tình huống trên sân khấu, giữ hình ảnh đẹp trong mắt khán giả.

Phương Mỹ Chi cũng là sao nhí hiếm hoi giữ được độ "nóng" với lịch biểu diễn đều đặn và thường xuyên trình làng các sản phẩm âm nhạc. Mới nhất phải kể đến album "16 xuân trăng", do chính tay mình sản xuất từ phần âm nhạc đến hình ảnh mà không có sự hỗ trợ, đồng hành của ba nuôi Quang Lê.

Mọi người đều thấy Phương Mỹ Chi đã lớn và cô mong khán giả cũng chấp nhận việc cô đã lớn

Nhận xét về Phương Mỹ Chi, ca sĩ Thùy Trang nói: "So với lúc thi The Voice Kids, Chi khác rất nhiều từ giọng hát đến vẻ ngoài. Trang đánh giá cao về kỹ thuật thanh nhạc của bé, nghe không chỉ tình cảm mà lực hát cũng thoải mái và bay bổng hơn xưa. Tính đến nay đã 6 năm, ai trong chúng ta ít nhiều đều có sự thay đổi. Vì thế, Trang nghĩ rằng mọi người không nên so sánh Chi bây giờ với thời mới 10-11 tuổi, nhất là khi những thay đổi của bé đang đi theo chiều hướng tích cực. Hãy để bé được… lớn" - cô nói thêm.