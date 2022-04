Cuốn sách "Truyện Kiều - Nguyễn Du/Lê Thiết Cương - 24 tranh" là một dự án mà họa sĩ đã ấp ủ trong nhiều năm. Trong ấn bản này, ông đã "phổ họa" vào "Kiều" theo phong cách tối giản với chất liệu bột màu trên vải màn bồi giấy dó.



Có thể nói đây là cuốn "Truyện Kiều" có nhiều phụ bản màu nhất của một họa sĩ từ trước đến nay. Cuốn sách có 2 phần. Phần đầu là 24 bức tranh được họa sĩ Lê Thiết Cương vẽ trên cảm hứng từ những câu "Kiều" kèm theo là những dẫn giải của ông như một cách trò chuyện, gợi ý để độc giả khám phá thêm vẻ đẹp của "Truyện Kiều".

Sách “Truyện Kiều - Nguyễn Du/Lê Thiết Cương - 24 tranh”. Ảnh: GALLERY THĂNG LONG

Bên cạnh đó, mỗi bức tranh vẽ "Kiều" sẽ có một câu thơ ngắn của nhà thơ Nguyễn Thụy Kha sáng tác từ câu thơ Kiều. Giới chuyên môn nhận xét sự độc đáo này đã hòa thành một bản tam tấu "thơ - họa - thơ" hấp dẫn. Phần 2 là toàn bộ nội dung "Truyện Kiều" của Nguyễn Du theo bản in "Nguyễn Du - Truyện Thúy Kiều" của Bùi Kỷ và Trần Trọng Kim hiệu khảo, ấn bản đầu do Vĩnh Hưng Long in năm 1925.

Đã có nhiều bậc thầy từ thế hệ họa sĩ Đông Dương đến các thế hệ sau thực hiện không ít tác phẩm về Kiều. Với cách "phổ họa" vào Kiều theo phong cách tối giản, bằng chất liệu bột màu trên vải màn bồi giấy dó, họa sĩ Lê Thiết Cương đã tạo cái nhìn mới cho tác phẩm "Truyện Kiều".

24 bức tranh vẽ Kiều của họa sĩ Lê Thiết Cương đã được trưng bày tại buổi ra mắt sách vào chiều 13-4 tại Gallery Thăng Long, TP Hà Nội.