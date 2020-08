Nhiều phim điện ảnh Việt dự kiến ra rạp trong tháng 8 đã thông báo dời lịch chiếu. Hiện tại, chỉ còn phim ngoại giúp các rạp sống lây lất để kỳ vọng vào siêu phẩm "Tenet" do Christopher Nolan đạo diễn, kinh phí gần 200 triệu USD sẽ ra rạp Việt vào cuối tháng 8.



"Chúng tôi hiện đóng cửa tổng cộng 9 cụm rạp tại 7 tỉnh, thành: Kon Tum, Đồng Nai, Phú Yên, Bình Định, Quảng Ngãi, Đà Nẵng, Quảng Ninh. Những nơi yêu cầu đóng cửa thì chúng tôi tuân thủ và sẽ mở lại khi được phép. Khán giả hiện cũng mang tâm lý lo ngại dịch bệnh nên giảm bớt nhu cầu ra rạp. Doanh thu kể từ khi dịch bùng phát lần 2 chỉ bằng 12% so với cùng kỳ năm ngoái. Nếu tính từ đầu năm 2020 đến nay, doanh thu chỉ đạt 35% so với cùng kỳ 2019 và đạt 30% so với kế hoạch đề ra" - ông Nguyễn Quốc Khánh, đại diện truyền thông của CGV Việt Nam, thông tin.

Đại diện truyền thông rạp của BHD cho biết hãng này đóng cửa 2 cụm rạp ở Huế và Cầu Giấy - Hà Nội. "Rạp chiếu phim gặp khó khi không có nhiều đầu phim mới hút khách. Trong khi tình hình dịch bệnh còn phức tạp khiến nhiều người lo ngại dịch bệnh lây lan nên không đến rạp" - đại diện truyền thông cụm rạp của BHD nói.

Phim “Tiệc trăng máu” của Việt Nam bị hoãn chiếu cùng nhiều phim khác. (Ảnh do nhà phát hành cung cấp)

Các hệ thống rạp chiếu phim khác như Lotte Cinema, Beta Cineplex, Cinestar… cũng tạm ngưng phục vụ một số cụm rạp ở các tỉnh, thành được yêu cầu đóng cửa.

Nhiều phim Việt công bố hoãn chiếu ngay sau khi thông tin dịch Covid-19 bùng phát lần 2, trong đó có phim "Ròm" và "Tiệc trăng máu" được kỳ vọng sẽ tạo kích cầu cho hệ thống rạp. Nhiều phim Việt dời ngày ra rạp khiến người trong giới lo ngại việc bị dồn phim vào cùng một thời điểm sẽ phá hỏng thị trường. Hiện tại, dịp Tết nguyên đán đã thấy sự xuất hiện của những cái tên nặng ký: "Trạng Tí", "Lật mặt 5: 48H", "Gái già lắm chiêu V: Những cuộc đời vương giả". Số lượng dự kiến còn tăng trong thời gian tới. Nếu không vì dịch, phim "Trạng Tí" đã chiếu vào dịp hè, còn "Lật mặt 5: 48H" là dịp 30-4. Ngoài nỗi lo phim bị dồn vào một thời điểm còn là nỗi lo thiếu nguồn cung nếu dịch vẫn hoành hành.

Hiện tại, rạp phim ở Việt Nam chỉ còn chiếu một số phim ngoại và chiếu lại "bom tấn" cũ: "Big Hero 6", "Captain America: Civil War" và sắp tới thêm phim "Inception". Ngoài ra, các phim "Bán đảo", "Ngôi đền kỳ quái 2" các rạp vẫn cho trụ rạp dù đã phát hành cả tháng nay.

Trên thế giới, các nhà sản xuất bắt đầu trở lại nhưng vẫn còn vô số khó khăn. Hollywood khởi động chậm chạp, chỉ một phần nhỏ các tác phẩm tiếp tục quay ở Los Angeles và các nơi khác của Mỹ. Các đoàn phim lớn khác bắt đầu trở lại quay ở nước ngoài Mỹ nhưng cũng chưa hết khó khăn. Người trong giới lo ngại nguồn cung phim bị thiếu hụt nếu đại dịch không sớm kết thúc, trả lại môi trường sản xuất an toàn.