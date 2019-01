"Roma" và " The Favourite" dẫn đầu đề cử giải Oscar lần thứ 91

24/01/2019 00:13

Cả hai đều có đề cử tại hạng mục quan trọng nhất giải Oscar "Phim xuất sắc nhất", cùng với các đối thủ gồm: "Black Panther", "BlacKkKlansman," "Bohemian Rhapsody," "A Star Is Born", "Vice" và "Green Book".



Trong đó, Glenn Close sở hữu đề cử giải Oscar thứ 7, dành cho Nữ diễn viên xuất sắc nhất với vai diễn trong phim "The Wife" trong khi đó Lady Gaga có đề cử giải Oscar đầu tiên với vai diễn trong phim "A Star Is Born". Ở hạng mục Nữ diễn viên xuất sắc nhất còn có các ứng viên nặng ký khác: Olivia Colman trong "The Favourite", Yalitza Aparicio trong "Roma" và Melissa McCarthy trong phim "Can You Ever Forgive Me?".

Poster phim “Roma”

Đề cử cho hạng mục Nam diễn viên xuất sắc nhất gồm Christian Bale cho vai diễn Dick Cheney trong phim "Vice", Rami Malek với vai diễn huyền thoại ban nhạc Queen Freddie Mercury trong phim "Bohemian Rhapsody", Bradley Cooper trong "A Star Is Born", Willem Dafoe vai Vincent Van Gogh trong phim "At Eternity’s Gate" và Viggo Mortensen trong phim "Green Book".

Một cuộc đua đầy thú vị đến giải Oscar khi các ứng viên đều là những diễn viên kỳ cựu và tài năng. Lễ trao giải Oscar lần thứ 91 sẽ diễn ra vào ngày 25-2 tại Nhà hát Dolby (Los Angeles, Mỹ).





T. Vũ (Theo Oscar)