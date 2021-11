"Không can chi mô" ra đời từ một bài thơ do Đặng Thái Sơn - một người con của Quảng Bình - viết tặng quê hương của anh. Bài thơ được lấy cảm hứng từ câu nói "cửa miệng" vô cùng quen thuộc của người dân Quảng Bình: "Không can chi mô" (nghĩa là "không việc gì đâu" hoặc "không sao đâu"), câu nói thể hiện sự mạnh mẽ, kiên cường, bình thản, lạc quan đúng như bản chất của người dân nơi đây.



Sao Mai Huyền Trang tâm sự muốn cùng nhạc sỹ Quốc Nam, tác giả thơ Đặng Thái Sơn dành tặng người dân Quảng Bình một ca khúc đầy tinh thần lạc quan

Bài thơ đã tạo nhiều cảm hứng cho nhạc sĩ Quốc Nam. Anh ngay lập tức phổ nhạc và ca sĩ Huyền Trang là người được lựa chọn gửi gắm truyền đi thông điệp cũng như tình cảm của hai tác giả đến với đông đảo khán giả, đặc biệt là người dân Quảng Bình.

"Không can chi mô" mang âm hưởng dân gian miền Trung, đặc biệt chất nhạc gợi nhớ đến những câu hò Quảng Bình. Giai điệu trữ tình, bay bổng và lời ca mộc mạc, chân thật qua giọng hát của quán quân Sao mai đã trở thành một tác phẩm được yêu thích.

Sao mai Huyền Trang tâm sự dù dịch bệnh, chúng ta vẫn cần phải lạc quan để vượt qua giai đoạn khó khăn.

"Tôi cùng với nhạc sĩ Quốc Nam, tác giả thơ Đặng Thái Sơn muốn dành tặng cho người dân Quảng Bình một ca khúc đầy tinh thần lạc quan. Quảng Bình quá đẹp và nên thơ, vùng đất thiêng liêng lịch sử không chỉ là niềm tự hào của người dân miền Trung nắng gió, mà còn của mỗi người dân Việt Nam"- Huyền Trang tâm sự.

Huyền Trang và Ngọc Quỳnh trong MV "Không can chi mô"

Để thực hiện "Không can chi mô", ê-kíp thực hiện MV đã đến nhiều vùng đất của Quảng Bình để thực hiện những cảnh quay tại Châu Hoá, Đức Hoá (huyện Tuyên Hoá), Bãi biển Đá Nhảy (huyện Bố Trạch), TP Đồng Hới…. Đạo diễn Philip Phạm cùng ê-kíp đã mất nhiều ngày tìm hiểu, lựa chọn những địa điểm thật ưng ý để để giới thiệu vẻ đẹp và con người Quảng Bình. Những cú lia máy theo dòng nước hướng về con thuyền đang lững lờ trên dòng sông, hay những cú "quét" fly cam từ trên cao "vẽ" nên một không gian tuyệt đẹp của vùng đất đầy thơ mộng miền Trung.

Bên cạnh cảnh sắc thiên nhiên tuyệt đẹp, MV "Không can chi mô" còn mang đến những nét đẹp của nghệ thuật hát Nhà trò - một loại hình dân ca đặc sắc của Quảng Bình. Câu chuyện tình yêu của một ca nương hát Nhà trò cùng cảnh đẹp hùng vỹ của thiên nhiên đã đã mang đến cho khán giả một MV rất đẹp.



Đặc biệt, MV có sự xuất hiện của nghệ sĩ Ngọc Quỳnh - gương mặt quen thuộc với khán giả màn ảnh nhỏ qua các bộ phim truyền hình. Gương mặt đôn hậu, hiền lành với nụ cười tỏa nắng của anh tiếp tục "đốn tim" khán giả khi vào vai người yêu của ca nương dịu dàng, duyên dáng.

Huyền Trang là một trong những ca sĩ có sức làm việc bền bỉ và chăm chỉ. Trong thời gian dịch bệnh, cô vẫn thường xuyên cho ra mắt khán giả những tác phẩm mới với chất lượng nghệ thuật cao như "Sài Gòn tôi yêu" (Lê Xuân Bắc), "Anh có về Quảng Trị với em không" (Nguyễn Chí Quyết - Nguyễn Thị Việt Nga - Phú Quang Nguyễn), "Việt Nam nhớ ơn Bác Hồ" (Xuân Trí - Phạm Thuyên), "Anh có về Quảng Bình cùng em" (Nguyễn Ánh Tuyết), … và mới nhất là MV "Không can chi mô" (Quốc Nam - Đặng Thái Sơn)…