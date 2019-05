Sao phim “Con nhà siêu giàu châu Á” hứng "mưa" chỉ trích

13/05/2019 15:53

Câu chuyện bắt đầu từ dòng chia sẻ trên mạng của Ngô Điềm Mẫn. Cô bày tỏ sự khó chịu với thông tin phim sit-com (hài tình huống) "Fresh off the boat" có mình tham gia sẽ được làm mới trong mùa 6. "Tôi quá buồn vì điều này và đang khóc theo nghĩa đen" – Ngô Điềm Mẫn viết.

Lập tức, Ngô Điềm Mẫn hứng "mưa" chỉ trích, bị cho là kiêu ngạo, chảnh chọe dù tên tuổi cô chỉ mới được biết đến sau phim "Con nhà siêu giàu châu Á".

Ngô Điềm Mẫn bị chỉ trích dữ dội sau khi cô chia sẻ trên mạng xã hội

Trước các chỉ trích, Ngô Điềm Mẫn thổ lộ cô than thở chỉ vì loạt phim "Fresh off the boat" nếu làm mới lại thì cô sẽ không có thời gian để thực hiện dự án khác. Cô vẫn yêu thích loạt phim "Fresh off the boat" chứ không có ý gì khác.

"Tôi buồn bã tạm thời không phải vì ghét phim mà vì sự thay đổi mới mẻ hơn nghĩa là phải bỏ qua một dự án khác mình thích" – Ngô Điềm Mẫn phân trần.

Theo cô, dòng chia sẻ bị cho là chảnh chọe được viết không đúng thời điểm, không đúng từ ngữ đã khiến mọi người hiểu lầm. Vì thế, cô thấy hối tiếc và xin lỗi đã gây ra cảm xúc tiêu cực cho người hâm mộ.

Không chỉ Ngô Điềm Mẫn, nữ diễn viên Trần Tĩnh cũng từng gặp rắc rối vì phát biểu trên mạng xã hội. Tuần trước, cô bấm nút thích vào một bình luận cho rằng Điềm Mẫn là người thô lỗ, keo kiệt, rất khó làm việc chung. Điều này khiến Trần Tĩnh lãnh phải sự chỉ trích dữ dội. Cô vội vã đính chính việc nhấn nút thích chỉ là tai nạn và hứa sẽ thận trọng hơn.

M.Khuê (Theo Straits Times)