Sao phim “Dạ quỷ” bị điều tra quấy rối tình dục... nữ cảnh sát

Hàng loạt báo Hàn Quốc ngày 10-1 thông tin Jung Yoo Ah, 20 tuổi, bị một nữ cảnh sát tố cáo đã đưa ra yêu cầu quá đáng với cô trong tình trạng say xỉn. Cả hai gặp nhau ở quán bar, Jung Yoo Ah cùng bạn bè đến đây uống rượu.

Cảnh sát đã thẩm vấn nam diễn viên trẻ ngay khi được báo cáo.

Công ty quản lý của Jung Yoo Ah là VAST Entertainment đưa ra thông cáo: "Jung Yoo Ahn đã trải qua vòng thẩm vấn liên quan đến các cáo buộc và hiện cuộc điều tra vẫn tiếp tục. Chúng tôi đang chờ đợi kết quả. Jung Yoo Ahn rất hợp tác với cơ quan chức năng để sớm làm rõ vấn đề".

Vì cuộc điều tra, Jung Yoo Ahn quyết định rời khỏi dự án phim truyền hình "That psychometry guy" của TvN. Nam diễn viên trẻ này được chọn vào vai Sung Mo. Trước đó, thông tin Jung Yoo Ahn phải bỏ vai vì bê bối quấy rối tình dục lan tỏa nhưng chưa có xác nhận chính thức.

Jung Yoo Ahn tham gia phim khá sớm và xuất hiện trong nhiều tác phẩm ấn tượng: "Come and hug me", "Come come", "The age of shadows", "Queen for seven days"... Với ngoại hình điển trai, diễn xuất đa dạng được giới chuyên môn thừa nhận, anh được kỳ vọng là thế hệ kế thừa sáng giá của điện ảnh Hàn Quốc. Tuy nhiên, với vụ bê bối này, dù trắng án hay không, sự nghiệp của Jung Yoo Ahn cũng sẽ chịu ảnh hưởng không nhỏ. Dư luận Hàn Quốc rất khắt khe với những bê bối, nhất là liên quan đến tình dục.

