Trong cuốn hồi ký sắp xuất bản có tên "I love the bones of you", Christopher Eccleston tiết lộ đã gặp vấn đề tâm thần nghiêm trọng sau khi kết thúc cuộc hôn nhân năm 2015.

"Nhiều lần tôi muốn nói với mọi người rằng mình bị chán ăn và rối loạn khiếm khuyết hình thể - rối loạn sợ biến dạng cơ thể suốt đời. Thế nhưng, tôi chưa bao giờ dám nói đến chúng. Tôi luôn nghĩ chúng là bí mật ghê sợ, kinh khủng bởi tôi là một gã đàn ông, một người vẫn đang làm công việc diễn xuất" - Christopher Eccleston viết.

Christopher Eccleston tiết lộ bệnh tật trong hồi ký

Nam diễn viên này cho biết chứng chán ăn trở nên nghiêm trọng trong thời gian anh tham gia phim truyền hình "Doctor Who" của BBC. "Khi đó tôi xuất hiện trước màn ảnh nhỏ với tư cách một bác sĩ. Mọi người thích nhân vật tôi thể hiện thời điểm đó nhưng thực tế tôi lại ốm yếu, bệnh tật" - Christopher Eccleston trải lòng.

Christopher Eccleston cho biết anh bị chẩn đoán trầm cảm sau khi ly dị Mischka. Trong quá trình tham gia phim "The a word", anh từng muốn tự tử nhưng may mắn anh còn tỉnh táo gọi cho bệnh viện tâm thần để được giúp đỡ.

Sau thời gian điều trị, Christopher Eccleston dần phục hồi và vẫn uống thuốc. Anh muốn từ từ giảm liều để trải nghiệm cuộc sống trở lại. May mắn, anh nhận được nhiều đánh giá tích cực về cuộc sống kể từ khi bắt đầu mở lòng mình, chia sẻ về những vấn đề của bản thân để được hỗ trợ kịp thời. Anh vẫn tất bật tham gia diễn xuất trong nhiều tác phẩm ở cả điện ảnh lẫn truyền hình, sân khấu, phát thanh...

Christopher Eccleston, 55 tuổi, là nam diễn viên từng tham gia nhiều tác phẩm ấn tượng: "Strumpet", "Revengers Tragedy", "28 Days Later", "G.I. Joe: The Rise of Cobra", Thor: The Dark World", "Legend", "Lennon Naked", "Ambulance", "King Lear"... Anh từng đoạt 5 giải thưởng, 9 đề cử ở nhiều hạng mục giải thưởng khác nhau.