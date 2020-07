Hoàng tử xiếc Quốc Nghiệp thông báo chuẩn bị kết hôn sau khi có 2 bé kháu khỉnh

Hoàng tử xiếc Quốc Nghiệp vừa chia sẻ anh đang lên kế hoạch kết hôn với bà xã - ca sĩ Ngọc Mai, dù cặp đôi này đã có 2 con đã lớn. Ca sĩ Ngọc Mai chia sẻ: "Đáng lý, chúng tôi đã tổ chức đám cưới vào tháng 3 vừa qua nhưng do dịch Covid-19 nên mọi kế hoạch đã bị hủy. Bây giờ, chúng tôi đang tính lại lễ kết hôn của mình nhưng vẫn chưa chọn được lịch chính xác dù mọi thứ đã chuẩn bị xong". Trong khi đó, Quốc Nghiệp hài hước chia sẻ lý do hoãn đám cưới: "Covid-19 bất ngờ ập đến, nhà hàng tài trợ đám cưới cũng hết tài trợ luôn. Mà có tài trợ chắc cũng không có ai dám đến ăn nên thôi hoãn cưới luôn". Ngọc Mai chia sẻ, năm 2015, cả hai đăng ký kết hôn rồi có một trai, một gái. Con trai đầu là Hùng Tâm sinh năm 2017 và Tâm An sinh năm 2018.



Ưng Hoàng Phúc-Kim Cương vừa có một đám cưới viên mãn sau khi có con chung

Sau nhiều năm sống chung và có con chung, mới đây Ưng Hoàng Phúc và Kim Cương mới tổ chức đám cưới. Kim Cương tuy từng có một đời chồng và con trai riêng. Anh cho biết: "Điểm đặc biệt ở tính cách của Kim Cương khiến tôi mê say đắm giữa nhiều cô gái khác là cô ấy rất thật thà, thẳng thắn, có đạo đức và biết yêu thương, lo lắng cho người lớn hai bên nội ngoại. Vì thế, tôi đã chọn cô ấy làm người bạn đời để gắn bó với mình, bỏ qua việc cô ấy từng có một đời chồng. Đứa trẻ cũng coi tôi như bố ruột vậy". Sau bao đợi chờ, cuối cùng cặp đôi cũng chịu tổ chức đám cưới.

Trong khi đó, Khánh Thi- Phan Hiển thậm chí không nghĩ đến việc tổ chức cưới vì tốn kém

Không có một lễ cưới công khai, thế nhưng các cặp đôi đã chứng minh cho khán giả thấy rằng họ vẫn sống hạnh phúc bên nhau, thậm chí còn có các nhóc tỳ vô cùng xinh xắn. Nếu một số người cũng từng nghĩ đến chuyện tổ chức đám cưới thì một số người thậm chí còn không nghĩ đến như cặp đôi Khánh Thi- Phan Hiển. Cách đây ít hôm, khi hỏi đến ý định kết hôn, Khánh Thi chia sẻ: "Không nghĩ đến chuyện ấy". Sau 10 năm chung sống và có với nhau hai mặt con chung nhưng Khánh Thi và Phan Hiển đều không muốn tổ chức đám cưới. Thậm chí cả hai còn chưa đăng ký kết hôn. Chia sẻ về điều này, Khánh Thy không ngần ngại thổ lộ, cô sợ nhất là đám cưới. Theo lời kể của "nữ hoàng dance-sport", không phải cô và Phan Hiển chưa từng bàn đến chuyện này, cũng không hề né tránh hay ngần ngại khi nhắc tới, mà ngược lại vẫn thoải mái, cởi mở nói với nhau. Cả hai cùng quan niệm điều quan trọng nhất là sống với nhau thế nào, có hạnh phúc hay không chứ không cần thiết phải có một đám cưới lộng lẫy xa hoa.

Dù đã đăng ký kết hôn nhưng Cát Phượng- Kiều Minh Tuấn không đám cưới vì tuổi Cát Phượng không hợp làm đám cưới rình rang

Cát Phượng xác nhận cô và Kiều Minh Tuấn đã hoàn tất thủ tục đăng ký kết hôn nhưng cả hai sẽ không tổ chức đám cưới vì "theo tử vi, số mạng của Cát Phượng mà cưới xin rình rang là sẽ đổ vỡ".

Dũng Taylor và Thu Phương không màng đến chuyện tổ chức đám cưới

Sau 7 năm chung sống cùng 4 con ( 2 con riêng và 2 con chung), ông bầu Dũng Taylor và nữ ca sĩ Thu Phương đã tổ chức lễ đính hôn nhưng chưa có đám cưới. Cặp đôi rất hạnh phúc, thường xuyên dành cho nhau những lời ngọt ngào và có phong cách nuôi dạy con cực khéo.

Hải Băng- Thành Đạt hạnh phúc bên nhau với 3 đứa con

Còn cặp đôi Hải Băng - Thành Đạt đã có 3 con chung nhưng với họ, việc tổ chức đám cưới dường như không cần thiết và có vẻ dư thừa. Bởi cuộc sống hạnh phúc của họ khiến nhiều người ganh tị dù chẳng cần tổ chức tiệc thông báo rình rang.

Kỷ lục có lẽ là diễn viên Thành Được và người mẫu Vân Anh, gắn bó 20 năm mà chưa tổ chức đám cưới

Nam diễn viên của bộ phim "Dốc tình" Thành Được và Vân Anh đã có tới 2 nhóc tì xinh xắn (con trai 6 tuổi, con gái 3 tuổi). Điều đặc biệt hơn nữa là họ đã gắn bó với nhau 20 năm, 5 năm hẹn hò và 15 năm chung sống, đã đăng kí kết hôn nhưng chưa từng tổ chức hôn lễ.