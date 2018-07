Sao Việt và những lần "vạ miệng" gây sốc

21/07/2018 15:05

Là người có sức ảnh hưởng đến công chúng nên việc không thể kiểm soát được phát ngôn của mình như trường hợp của Phạm Hương khiến khá nhiều sao Việt nhận hậu quả khôn lường.

Ca sĩ Mỹ Tâm

Mỹ Tâm: "Đuổi" MC Diễm Quỳnh

Với vị trí là nữ ca sĩ số 1 Vbiz, Mỹ Tâm được nhiều người ngưỡng mộ cả tài năng lẫn cách đối nhân xử thế. Tuy nhiên, khi còn là một cô ca sĩ trẻ và chập chững bước chân lên đỉnh vinh quang quá sớm, Mỹ Tâm cũng không ít lần vấp phải vạ miệng vì thiếu kỹ năng ứng xử.

Nổi cộm nhất là sự cố "đuổi" MC Diễm Quỳnh trong một chương trình truyền hình trực tiếp. Khi MC Diễm Quỳnh hỏi "Mỹ Tâm bây giờ ước gì?", Mỹ Tâm thản nhiên trả lời: "Em chỉ muốn chị đi vào cho em hát". Không cần hỏi cũng biết MC Diễm Quỳnh lúc đó đã sượng cỡ nào và Mỹ Tâm cũng phải chịu khá nhiều sự chỉ trích vì tội "vô duyên" của mình.

Hương Giang Idol: Hỗn láo với nghệ sĩ Trung Dân



Hương Giang Idol

Trong gameshow "Siêu sao đoán chữ", khi MC Đại Nghĩa đặt câu hỏi cho người chơi: "Cát Tường hay than phiền anh Trung Dân thích tìm tòi khám phá máy móc, xem nó hoạt động như thế nào. Có một lần, ông ấy đút đầu vào… (ba chấm) và ông ấy bị thương". Người chơi phải điền vào dấu ba chấm đó, xem ông ấy đút đầu vô máy gì.

Mọi người đưa ra nhiều đáp án như đút đầu vô lò nướng, máy giặt, tủ lạnh, lò vi sóng… Riêng Hương Giang Idol phán: "Đút đầu vô cầu tiêu". Khi Hương Giang đưa đáp án đó, Trung Dân đứng lên phản ứng "Cô đừng nói như vậy, quá đáng. Cô bỏ đáp án đó đi". Nghệ sĩ Trung Dân thấy tổn thương nghiêm trọng với đáp án này.

Sau đó, Hương Giang cũng đã lên tiếng xin lỗi nhưng chắc chắn đây vẫn là "cái phốt" khó bỏ của cô.

Trấn Thành: Trịch thượng với khán giả

Trấn Thành

"Nếu khán giả thấy hài nhảm, hãy tắt tivi", phát ngôn gây sốc này của MC Trấn Thành khiến công chúng thực sự phẫn nộ. Hậu quả, Trấn Thành bị Đài Truyền hình Vĩnh Long cấm sóng, mất một lượng đáng kể người hâm mộ từ sau những phát ngôn không đáng có.

Trước những tranh luận từ công chúng, Trấn Thành cũng đã lên tiếng xin lỗi, đồng thời bày tỏ hy vọng khán giả sẽ tha thứ cho anh. Tuy nhiên, lần vạ miệng này là một trong những xì-căng-đan gây ảnh hưởng không nhỏ đến sự nghiệp của Trấn Thành.

Angela Phương Trinh: Dùng chiêu trò để nổi tiếng



Angela Phương Trinh

"Có đại gia sẵn sàng bỏ 20.000 đô chỉ để gặp Trinh một lần" - Angela Phương Trinh khoe khoang về sự nổi tiếng của mình. Thậm chí, Phương Trinh còn vô tư nhấn mạnh sẵn sàng đem nhân chứng, vật chứng ra để đối chất với ai không tin lời nói của mình.

Tuy nhiên, khán giả chỉ thấy chán ngán một người không ngại sử dụng chiêu trò để nổi tiếng như cô.

Ngọc Trinh: "Yêu không tiền cạp đất mà ăn"

Ngọc Trinh

Câu nói "Yêu không tiền cạp đất mà ăn" của Ngọc Trinh trở thành "bất hủ" vì khán giả thấy sốc nhưng cũng có người thấy cô nói chẳng có gì sai. Chỉ có điều tính thực dụng quá đáng của câu nói này khiến công chúng thấy việc cô nổi tiếng và đặt sức ảnh hưởng của bản thân lên một vài đối tượng trẻ là không đúng. Thực tế, cô cũng đã vấp phải nhiều sự chỉ trích của đồng nghiệp, khán giả.

Hoàng My: "Bão Damrey không thiệt hại bằng bão hoa hậu"

Hoàng My

Á hậu Hoàng My là cái tên "chiếm sóng" showbiz Việt trong những ngày bão số 12 gây ra vào năm 2017, khi phát ngôn động đến nỗi đau của người dân bị thiệt hại nặng nề do mưa bão. Cụ thể, người đẹp họ Vũ so sánh cơn bão Damrey đổ bộ vào các tỉnh Nam Trung Bộ ngày 4-11-2017 không nhằm gì so với thiệt hại của "cơn bão" không hồi kết mà đương kim Hoa hậu phải gánh chịu.

Nhiều khán giả không hiểu sao một người đẹp được đánh giá là thông minh và có tri thức như Hoàng My lại có thể phát ngôn thiếu suy nghĩ như vậy.

Thanh Lam: "Miền Nam có nhiều ca sĩ chẳng học hành mà vẫn nổi tiếng"



Thanh Lam

Trong một bài trả lời phỏng vấn vào năm 2017, diva Thanh Lam đã có những phát ngôn gây tranh cãi về nền âm nhạc Việt Nam đương đại. Cụ thể, cô nhận định: "Miền Nam có nhiều ca sĩ chẳng học hành gì cả mà vẫn nổi tiếng nhờ truyền thông".

Không chỉ dư luận mà còn nhiều nghệ sĩ Việt đã phản ứng mạnh mẽ về quan điểm của diva nhạc nhẹ. Không ít người cho rằng Thanh Lam quá "tự cao".

Thùy Trang tổng hợp