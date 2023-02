Trong tháng 2-2023, hàng loạt ca sĩ Việt thông báo ra mắt sản phẩm mới. Hầu như mỗi ngày khán giả đều chứng kiến một sản phẩm âm nhạc mới được trình làng.



Số lượng tràn ngập

Ca sĩ Tóc Tiên bắt tay cùng rapper Tlinh tung sản phẩm "Like this like that", Tóc Tiên có màn "chạm ngõ" với thể loại Pop R&B khá thành công. Với "Like this like that", "tổ hợp" Tóc Tiên - Tlinh đã mang đến trải nghiêm âm nhạc khá thú vị khi kết hợp giữa tinh thần gen Z trẻ trung, tươi mới cùng sự quyến rũ của một người phụ nữ trưởng thành.

Ca sĩ Đức Phúc cùng ban nhạc Anh Quốc 911 thể hiện ca khúc “I do” (Em đồng ý). (Ảnh do nhân vật cung cấp)

HuyR trở lại với đường đua âm nhạc với sản phẩm âm nhạc mang tên "Không yêu trả dép tôi về" do chính HuyR sáng tác. Đây được xem là bước đi tiếp theo của HuyR trong năm 2023 sau MV Tết "Tết yêu, Tết ghét" kết hợp cùng Ninh Dương Lan Ngọc.

HuyR không còn là một cái tên quá xa lạ với khán giả trẻ. Từ một chàng trai được biết tới trong giới Underground, hiện nay HuyR đã được yêu mến và đón nhận khi có phong cách âm nhạc riêng biệt tại thị trường nhạc Việt. HuyR đã tạo tiếng vang qua loạt hit "Cô gái M52", "Anh thanh niên", "Sài Gòn của anh"…

"Trước đây, những câu chuyện tình yêu của Huy viết thường về "tình yêu đẹp" nên lần này Huy muốn có một bài hát đi khác một chút - "chuyện tình chông gai". Huy nghĩ không phải tình yêu nào cũng đẹp và không phải khi yêu ai cũng thật lòng" - HuyR nói. "Không yêu trả dép tôi về" là một cách nói nhẹ nhàng, hài hước nhưng vẫn mang thông điệp nhắc nhở nên nghiêm túc trong tình yêu" - HuyR bộc bạch.

Với màn kết hợp với boyband 911, sản phẩm "Em đồng ý" của Đức Phúc gây chú ý khi đạt hơn 11 triệu views sau 6 ngày, đứng đầu các bảng xếp hạng nhạc Việt và vươn ra thế giới như top 25 trending thế giới, top 9 tại Úc, top 18 tại Singapore, top 23 tại Canada…

GONZO bắt tay Lê Hiếu và SlimV, gia nhập đường đua nhạc Việt với MV "Dear". MV Dear đánh dấu GONZO với tư cách là nghệ sĩ độc quyền ở SpaceSpeakers Label, đồng thời chính thức trình làng thị trường bằng tên tuổi của một rapper solo chuyên nghiệp. "Dear" là bản rap chữa lành cho những người thất tình" - GONZO chia sẻ.

SlimV "thổi hồn" cho chất trữ tình của Dear bằng bản phối nhẹ nhàng, có chiều sâu. Piano và violin là 2 âm thanh nổi bật, dẫn dắt giai điệu, trên nền bassline có tiếng trống chậm rãi. Bên cạnh đó, một chút âm hưởng retro với tiếng synth được SlimV sử dụng để tạo màu sắc cũ, hoài niệm cho Dear.

Sự góp mặt của Lê Hiếu là điểm nhấn đặc biệt tiếp theo của Dear. "Chất giọng trầm ấm và trải đời của anh Lê Hiếu cũng là thứ làm cho bài nhạc trở nên già dặn, trưởng thành hơn" - GONZO nói về lần cộng tác với Lê Hiếu.

Vẫn còn nhiều tranh cãi

Không thể kể hết những sản phẩm âm nhạc ra mắt trong tháng 2- 2023, rapper Đen Vâu có "Luôn yêu đời"; Cece Trương giới thiệu "Phân tâm một chút"; nhóm nhạc Chillies tung MV "Giấc mơ khác"; ca sĩ Lou Hoàng giới thiệu "Thích hay là yêu"; Đoàn Minh Trang tái xuất với "Minh ơi"; Vương Anh Tú gia nhập đường đua V-pop với "Tuesday"…

"Nhạc không thiếu, chỉ cần một lý do là ra nhạc" - câu nói đùa này dường như đang rất thật về diện mạo của nhạc Việt những ngày đầu năm 2023 đến nay. Nghệ sĩ ồ ạt giới thiệu sản phẩm nhưng không có nhiều sản phẩm tạo dấu ấn, khiến khán giả phải nhắc đến. Thậm chí, nhiều sản phẩm gây ra tranh cãi.

Điển hình là MV "Ghệ yêu dấu của em ơi" của Tlinh. Nữ rapper bị khán giả đồng loạt phản đối về cách thực hiện sản phẩm. Từ lời nhạc thiếu đầu tư, thiếu thẩm mỹ, sáo rỗng đến mức khó nghe như "Ghệ có muốn mình cặp kè/ Ố kề hăm?", hình ảnh trong MV cũng bị cho là dung tục (diện trang phục gợi cảm, liên tục thực hiện nhiều hành động vuốt ve, gợi tình).

Chủ đề tình yêu cũng được khai thác nhiều như "Tình đầu" của Kai Đinh kết hợp Orange nói về chuyện tình của 2 bạn nữ nhân dịp Valentine (lễ tình yêu); Vương Anh Tú thì kể câu chuyện "kẻ thứ 3" trong MV "Tuesday". Vương Anh Tú cho biết: "Đây là chủ đề muôn thuở và người thứ ba thật sự rất hay xuất hiện trong chuyện tình cảm của các cặp đôi. Một chuyện tình tan vỡ không chỉ có người thứ ba có lỗi. Nếu trách người thứ ba chen vào thì cũng nên trách bản thân mình đã để người thứ ba có cơ hội xuất hiện".

"Không ít sản phẩm âm nhạc gây tranh cãi là do nhiều bạn trẻ không chọn lọc kỹ khi làm nhạc. Nhạc cũng phải có ca từ hay chứ không phải muốn nói gì, viết gì cũng được" - nhạc sĩ Minh Châu phân tích.