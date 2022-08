Đây là chương trình giao lưu chia sẻ nằm trong khuôn khổ hoạt động của The Southeast Asian Arts Forum 2022 thuộc dự án Erasmus (được Liên minh châu Âu thành lập 1987). Chương trình năm nay hướng đến những thực hành nghệ thuật, đã và đang góp phần ươm mầm cho công dân toàn cầu có trách nhiệm và sống bền vững.



Ưu Đàm nhận Giải đặc biệt về ý niệm thiết kế.Ảnh: ASHUI

Giới chuyên môn đánh giá cao tác phẩm "Dép ECO-ĐI" khi được trình bày ở định dạng linh hoạt với video, hình ảnh… Cái hay của tác phẩm này là dễ dàng thực hiện, vì chúng ta ai cũng đi, thường mang dép. "Dép ECO-ĐI" sẽ có dịp truyền tải một thông điệp tốt, có khả năng làm thay đổi các thói quen xấu trong việc khai thác, sử dụng môi trường.

Tác phẩm “Dép ECO-ĐI”

Nguyễn Trần Ưu Đàm là một nghệ sĩ thị giác lớn lên trong nhiều bối cảnh khác nhau tại Việt Nam và Mỹ. Ưu Đàm học ngành điêu khắc tại Trường Đại học Mỹ thuật TP HCM, và tốt nghiệp 2 đại học danh tiếng về nghệ thuật với bằng cử nhân và thạc sĩ tại University of California, Los Angeles (UCLA) và School of Visual Art tại New York, Mỹ.