Theo Ricky Gervais (58 tuổi, diễn viên, danh hài, biên kịch, đạo diễn người Anh), cho đến khi cuộc khủng hoảng Covid-19 kết thúc, ông chẳng muốn nghe thêm bất kỳ rên rỉ về các y tá hoặc chính sách phúc lợi nữa. Ông dành toàn tâm trí cổ vũ các nhân viên y tế đang ở tuyến đầu chống dịch.

Những bình luận của Ricky Gervais xuất hiện sau khi ca sĩ Sam Smith, 27 tuổi, thể hiện sự đau khổ trong bức ảnh đăng trên mạng xã hội Instagram. Same Smith đang tự cách ly trong căn nhà trị giá 12 triệu bảng Anh đầy đủ tiện nghi.

Ricky Gervais chỉ trích những người nổi tiếng hay phàn nàn giữa mùa dịch

Sam Smith và bức ảnh khiến anh bị chỉ trích

"Các nhân viên y tế đã làm việc 14 giờ mỗi ngày, không phàn nàn, rên rỉ. Họ đeo khẩu trang nhiều giờ đến mức mặt hằn vết, mạo hiểm sức khỏe của bản thân, gia đình. Nhưng tôi lại thấy ai đó phàn nàn về việc giãn cách xã hội trong một biệt thự có hồ bơi" - Ricky Gervais chia sẻ với truyền thông trong thời điểm phim truyền hình của tài tử này sắp chiếu trên Netflix.

Trước đó, Sam Smith cũng bị Piers Morgan chỉ trích cho rằng ca sĩ này cố đăng hình ảnh tiêu cực nhằm gây sự chú ý ở thời điểm đại dịch Covid-19.

Ricky Gervais là diễn viên, danh hài, biên kịch, đạo diễn danh tiếng

Ricky Gervais từng tham gia phim "Ghost Town", "The Muppets", "The Little Prince", "David Brent: Life on the Road", "Family Guy"... Ông thắng 7 giải thưởng BAFTA, 5 giải British Comedy, 2 giải Emmy, 3 Quả cầu vàng và một số giải thưởng khác. Năm 2010, ông có tên trong danh sách những người nổi tiếng ảnh hưởng nhất thế giới do tạp chí Time bình chọn.

Nhiều nước đang thực hiện giãn cách xã hội để chống lây lan Covid-19. Các ca sĩ, diễn viên... đều được khuyên ở nhà. Họ sở hữu những biệt thự sang trọng, đầy đủ tiện nghi. Một số đi đến trang trại tránh dịch, số khác đưa gia đình về miền quê. Nhiều gia đình nổi tiếng như gia đình David Beckham cũng bị người dân địa phương chỉ trích. Dư luận cho rằng việc người nổi tiếng xem giai đoạn giãn cách xã hội như kỳ nghỉ dưỡng, vui chơi, khoe mọi thứ lên mạng xã hội là hành vi vô tâm trong lúc mọi người khổ sở chống dịch.