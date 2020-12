Trang The Hollywood Reporter ngày 29-12 dẫn thông tin từ chị gái của Marcus D'Amico là Melissa cho biết tài tử này đã qua đời ngày 16-12 tại Anh. Nguyên nhân tử vong là do bệnh viêm phổi.

Marcus D'Amico qua đời ở tuổi 55

Marcus D'Amico và bạn diễn Laura Linney trong "Tales of the City"

"Tôi mất đi một người em trai tuyệt vời và thế giới mất đi một diễn viên, đạo diễn tài năng. Tôi không có từ ngữ nào diễn tả nỗi đau, nỗi nhớ của mình" - Melissa viết trên trang cá nhân.

Marcus D'Amico thủ diễn vai Michael "Mouse" Tolliver trong loạt phim "Tales of the City" năm 1993. Vai diễn này sau đó do Paul Hopkins thực hiện mùa mới của loạt phim này vào năm 1998, 2001 và đến khi Netflix làm lại năm 2019 thì Murray Bartlett thủ diễn vai trên.

Sinh ra ở Đức nhưng lớn lên tại Anh, Marcus D'Amico từng được đề cử giải thưởng Olivier với vai Louis trong vở kịch "Angels in America". Anh hoạt động sôi nổi ở sân khấu kịch và cũng từng nhận giải Theatre World.

Ở lĩnh vực phim, tài tử này ngoài "Tales of the City" còn tham gia các phim: "Superman II", "Full Metal Jacket"… Gần đây, anh tham gia phim "The Alienist: Angel of Darkness".