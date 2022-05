La Fabrique là hoạt động do Viện Pháp và Cinema Du Monde thường xuyên tổ chức hằng năm trong 2 tuần lễ của LHP Cannes với các dự án chọn lọc, tiềm năng đến từ các nước châu Phi, châu Mỹ Latinh, châu Á, Đông Âu và Trung Đông. Được thành lập từ năm 2009, mỗi năm, hội đồng tuyển chọn của La Fabrique (gồm các biên kịch, đạo diễn, dựng phim, cố vấn, giám tuyển LHP và thành viên các Hiệp hội Văn hóa - Điện ảnh có uy tín tại Pháp) chọn ra 10 dự án phim đang phát triển xuất sắc nhất để tham dự chương trình.

Các dự án được chọn đang trong giai đoạn phát triển kịch bản của các đạo diễn làm phim đầu tay hoặc phim thứ 2. La Fabrique mời các đạo diễn trẻ đến LHP Cannes tham dự để tạo điều kiện và hỗ trợ họ gặp gỡ những nhà làm phim, nhà tư vấn, nhà đầu tư tiềm năng cho dự án.

Linh Đan trên thảm đỏ cùng 10 đạo diễn trẻ tiềm năng của La Fabrique

Linh Đan chụp cùng các đạo diễn trong La Fabrique.

"Tấm ván phóng dao" (tên tiếng Anh: If wood could cry, it could cry blood) của nữ đạo diễn trẻ Nguyễn Phan Linh Đan là dự án duy nhất từ Đông Nam Á được mời tham dự La Fabrique. Các phim còn lại là các dự án đến từ Mexico, Nepal, Ukraine, Ấn Độ, Ai Cập…

Trong khuôn khổ hoạt động của chương trình, Linh Đan cùng các đạo diễn trong La Fabrique năm nay được gặp gỡ và làm việc trực tiếp với các giám tuyển của những LHP hàng đầu trên thế giới như: Giám đốc Nghệ thuật Christian Jeune của LHP Cannes; Eva Cahen, Trưởng Ban Giám tuyển của Semaine de la Critic, đại diện các LHP Venice, Rotterdam…. Họ được giới thiệu trong các tạp chí điện ảnh chuyên ngành, được chính thức xướng tên khi đi trên thảm đỏ LHP Cannes, được gặp gỡ rất nhiều nhà sản xuất tiềm năng từ nhiều nước trên thế giới.

"Tấm ván phóng dao" là dự án phim độc lập đầu tay của Linh Đan dựa trên tiểu thuyết cùng tên của diễn viên hài Mạc Can. Trước khi tham dự La Fabrique, "Tấm ván phóng dao" đã nhận được giải Arte Kino cho dự án phim đang phát triển tại APM của LHP Busan cuối năm 2021, được mời tham dự South East Asian Film Lab của LHP quốc tế Singapore.

Linh Đan hiện là giám đốc hình ảnh (DOP) cho phim điện ảnh Việt. Cô vừa kết thúc quay phim dự án "Cô gái từ quá khứ" của bộ đôi đạo diễn Bảo Nhân - Nam Cito.

"Sau hơn 2 năm Covid-19, tôi xem cơ hội được tham dự các hoạt động của LHP Cannes lần này cùng những bạn trẻ là nhà làm phim đến từ nhiều quốc gia khác nhau là một dịp hiếm có để học hỏi. Cơ hội này sẽ giúp tôi thêm nhiều năng lượng và kinh nghiệm quý báu để phát triển dự án tốt hơn... Tôi mong muốn có thể phát triển dự án tốt nhất và kêu gọi đủ vốn đầu tư để có thể thực hiện dự án sớm nhất. Tôi vẫn liên hệ với nghệ sĩ Mạc Can và bác rất mong có thể triển khai dự án sớm" - Linh Đan bày tỏ.

Các đạo diễn và nhà sản xuất của La Fabrique chụp ảnh cùng Patrion, đạo diễn Đài Loan Minzi D và ban tổ chức tại LHP Cannes 2022 (Linh Đan hàng đầu bên phải)