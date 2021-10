Tác phẩm "Tấm ván phóng dao" của nhà văn Mạc Can

"Tôi rất vui và xúc động khi biết hiện nay có một lực lượng đạo diễn trẻ rất năng nỗ trong sáng tạo. Không phải sử dụng tác phẩm của tôi mà tôi khen ngợi, mà vì cảm kích khi ngày càng có nhiều bộ phim hay của đạo diễn trẻ đưa đến công chúng, rồi đưa dự thi quốc tế. Đó là điều đáng tự hào" – nhà văn Mạc Can tâm sự.

Ông bày tỏ niềm vui khi mới đây, chợ dự án châu Á (Asian Project Market – APM), hoạt động thuộc khuôn khổ Liên hoan phim (LHP) Busan 2021, thông báo những dự án thắng giải.

Trong đó có dự án phim "If wood could cry, it would cry blood" do đạo diễn Nguyễn Phan Linh Đan thực hiện nhận được giải thưởng trị giá 6.000 euro (khoảng 160 triệu đồng).

Giải này do 2 công ty điện ảnh của Cộng hoà Czech và Pháp tài trợ. Chợ dự án châu Á là sân chơi để các nhà làm phim giới thiệu dự án trước các nhà sản xuất (NSX), đầu tư phim và nếu ấn tượng, các đơn vị sẽ tài trợ tiền sản xuất.

Về dự án phim của đạo diễn Linh Đan, kịch bản phim được chuyển thể từ tiểu thuyết đầu tay "Tấm ván phóng dao" của nhà văn Mạc Can, phát hành năm 2005. Ông kể, đây là một trong những tác phẩm đầu tay khi ông bắt đầu bước vào sự nghiệp sáng tác.

"Câu chuyện kể về 3 anh em làm việc trong đoàn xiếc khi người phóng dao là anh Hai, trên tấm ván là em gái tên Tư, và người đỡ tấm ván là Ba – nhân vật chính của câu chuyện. Vì thương Tư, Ba tìm cách để cứu em khỏi công việc nguy hiểm. Trên thực tế các nhân vật này đều chịu nhiều áp lực mưu sinh và họ không dễ toại nguyện ước mơ của đời mình. Tôi viết từ những trải nghiệm của nghề xiếc, ảo thuật mà từ nhỏ tôi đã được quan sát, tìm hiểu. Phận đời các nghệ sĩ sống trong đoàn xiếc rất chông chênh" – Nhà văn Mạc Can chia sẻ.

Nhà văn Mạc Can trong chương trình giao lưu với sinh viên (ảnh Thanh Hiệp)

"If wood could cry, it would cry blood" là phim điện ảnh đầu tay của đạo diễn Linh Đan. Trước đây, cô từng tham gia phim "Bí mật của gió" với vai trò đạo diễn hình ảnh, hỗ trợ cho đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình thực hiện bộ phim.

Chợ dự án châu Á năm nay tuyển chọn 25 dự án từ 15 quốc gia. Ban tổ chức cho biết đã có tổng cộng 100 người tham gia, với 515 cuộc họp liên tục trong thời gian diễn ra sự kiện.