Trước đó, phim "Thợ săn cổ vật" dự kiến ra mắt trong nước vào ngày 18-3, tuy nhiên trong buổi duyệt phim gần đây Hội đồng thẩm định và phân loại phim quốc gia phát hiện bộ phim có cảnh chứa "đường lưỡi bò" (còn gọi là "đường chín đoạn" do Trung Quốc vạch ra, đòi chủ quyền phi pháp với gần như toàn bộ diện tích Biển Đông).



"Thợ săn cổ vật" bị cấm chiếu ở Việt Nam do có hình ảnh "đường lưỡi bò" phi pháp

Hiện website của các hệ thống rạp chiếu phim tại Việt Nam đều đồng loạt gỡ bỏ thông tin lịch chiếu "Thợ săn cổ vật".

"Thợ săn cổ vật" là bộ phim thuộc thể loại phiêu lưu hành động do Sony Pictures phát hành, kể về cuộc hành trình tìm kho báu thất lạc 500 năm của anh chàng Nathan Drake thông minh, cùng với cộng sự Victor "Sully" Sullivan. Đây cũng là một trong những "bom tấn" hành động đầu tiên của năm 2022 đánh dấu sự kết hợp của tài tử trẻ Tom Holland với các đàn anh kỳ cựu như Mark Wahlberg hay Antonio Banderas.

Nhiều tác phẩm quốc tế có chứa "đường lưỡi bò" phi pháp trước đó đã từng bị cơ quan chức năng xử lý như vì Abominable (Everest: Người tuyết bé nhỏ), "Pine Gap", Gửi thời thanh xuân ấm áp của chúng ta (Put your head on my shoulder), Bà ngoại trưởng (Madam Secretary)…