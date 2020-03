"Ông lớn" trực tuyến cũng gặp khó

Một điều đáng lo ngại là không chỉ phim chiếu rạp chịu tổn thất mà ngay cả các nền tảng mạng lớn cũng gặp rắc rối nếu tình hình dịch bệnh không khả quan do thiếu nguồn cung sản xuất. Vì các trường quay toàn cầu đều không an toàn, số lượng phim, game show, chương trình truyền hình khác sẽ sụt giảm, dẫn đến ngay cả các "ông lớn" trực tuyến những tưởng hưởng lợi từ mùa dịch do lượng khán giả ở nhà nhiều cũng gặp khó.