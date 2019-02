Thời trang Việt tự tin bước ra thế giới

15/02/2019 06:44

Nhà thiết kế Công Trí tạo nên sự bất ngờ thú vị khi xuất hiện tại New York Fashion Week (Tuần lễ thời trang New York) 2019 với bộ sưu tập "Cuộc dạo chơi của những vì sao" (diễn ra vào ngày 12-2 giờ Việt Nam) tại Gallery II - Spring Studio. Vẫn là những kiểu dáng đầm dạ hội kinh điển cùng kỹ thuật xử lý chất liệu kỳ công, 42 mẫu thiết kế của "Cuộc dạo chơi của những vì sao" nổi bật bởi kỹ thuật xếp ly, dập nổi tài tình. Một số thiết kế còn được sáng tạo từ chất liệu lãnh Mỹ A và trở thành tâm điểm thú vị bởi sự lộng lẫy, kiêu sa và mới lạ.



Từng bước chinh phục

Công Trí từng gây tiếng vang tại Tokyo Fashion Week (Tuần lễ thời trang Tokyo) với bộ sưu tập "Em hoa", còn năm nay là New York Fashion Week 2019. Báo chí phương Tây không tiếc lời tán dương những thiết kế của anh.

Trên website của Tuần lễ thời trang New York, nhà thiết kế Công Trí được giới thiệu "là người có tầm nhìn thời trang tự thân và là một cái tên được kính trọng trong ngành thời trang Việt Nam. Thẩm mỹ và sự khéo léo đặc trưng của anh đến từ tinh thần đương đại sẵn có trong anh. Mỗi bộ sưu tập của anh là trạng thái nghệ thuật và một câu chuyện hấp dẫn được kể thật khéo léo… Anh được công nhận trên toàn cầu bởi các sản phẩm thời trang và lối sống gắn liền với những tên tuổi nổi tiếng, có tầm ảnh hưởng như Katy Perry, Gwen Stefani, Rihanna và Jacqueline Fernandez".

Mẫu thiết kế của nhà thiết kế Công Trí và Phương My tại New York Fashion Week 2019 Ảnh: VOGUE

Là người chứng kiến buổi ra mắt những thiết kế Việt tại New York Fashion Week, đạo diễn Phạm Hoàng Nam cảm nhận: "Lần đầu tiên chào sàn New York Fashion Week, Công Trí đã chinh phục giới thời trang New York bằng bộ sưu tập cực kỳ ấn tượng với các mẫu thiết kế haute couture dành cho những buổi lễ hội, thảm đỏ và party lộng lẫy. Thật ngạc nhiên khi thấy sự hiện diện của dàn "thiên thần" Victoria Secret trên sàn catwalk nhưng lại trong trang phục của Công Trí với những khuôn mặt quen thuộc: Jasmine Tookes, Jasmine Sanders, Shanina Shaik, Lais Ribeiro, Josephine Skriver và người mẫu bạch tạng nổi tiếng người Canada Winnie Harlow... Cùng với Công Trí, nhà thiết kế Phương My cũng có show diễn ở đây. Họ là hai nhà thiết kế Việt đầu tiên được mời diễn chính thức từ trước đến nay".

Đen, trắng, ánh kim được nhấn nhá bởi màu vàng, đỏ hay vàng hồng là màu sắc chủ đạo. Đường cầu vai khổng lồ hay nơ cỡ đại là những chi tiết cho thấy tinh thần hiện đại của các thiết kế: sành điệu, nổi bật và tương thích hoàn hảo với những cá tính thời trang nơi thành thị. Gạt ra ngoài yếu tố xu hướng, Công Trí chinh phục khán giả thế giới bởi thiết kế tuy cầu kỳ nhưng từng đường nét trang phục lại ôm sát thân hình, tôn vinh tuyệt đối nét đẹp cơ thể người mặc. Công Trí thành công khi thực hiện những bản vẽ mang tính giao thoa giữa Haute Couture (thời trang trình diễn cao cấp) và Ready to wear (thời trang ứng dụng) đang là tinh thần, dòng chảy chung của thế giới thời trang cao cấp hiện nay.

Giấc mơ đang lớn dần

Sau dấu ấn của Công Trí, Phương My tiếp tục khiến công chúng thời trang trong nước tự hào, bởi cô đã góp phần cho sự khởi sắc của thời trang Việt tại một trong những tuần lễ thời trang danh giá nhất hành tinh khi xuất hiện trong sô diễn vào ngày 13-2 (giờ Việt Nam) cũng tại Gallery II - Spring Studio thuộc khuôn khổ New York Fashion Week. Nét đẹp Á Đông trong những thiết kế của Phương My vẫn luôn truyền cảm hứng. Tại New York Fashion Week 2019, Phương My mang đến bộ sưu tập Thu Đông 2019/2020 với tên gọi "Sayonara", đậm tinh thần Á Đông. Phương My chia sẻ, những thiết kế của cô lấy cảm hứng từ câu nói của triết gia Phật giáo người Nhật, Kaneko Daiei: "Cánh hoa tàn nhưng đóa hoa còn sống mãi. Hình dáng lụy tàn nhưng phẩm giá còn lưu truyền". "Sayonara" được thể hiện qua 3 màu sắc chủ đạo (trắng, đỏ, đen tượng trưng cho những cung bậc cảm xúc theo từng giai đoạn khác nhau của người phụ nữ). Chất liệu vải gồm lụa thô, cotton lụa, organza, vải tuyn lụa, ren, đến dạ dệt kim, được đặt dệt riêng tại Ý và Nhật Bản. Vải lụa xếp li cuốn quanh cổ hoặc phần thân trên góp phần tôn vinh nét duyên dáng ngọc ngà của phái đẹp. Chi tiết vải thắt nút tạo nên những chiếc nơ trang trí tuyệt đẹp ở phần trước hoặc sau của thiết kế đầm - điểm nhấn đặc biệt giúp từng nhịp bước trở nên mềm mại hơn. Nghệ thuật gấp giấy Nhật Bản được áp dụng một cách khéo léo để mang tới các mẫu váy tạo khối độc đáo. Bố cục bất đối xứng cũng được Phương My phô diễn một cách ấn tượng mang lại sức hút riêng cho từng mẫu thiết kế.

Với thành quả có 30 cửa hàng thời trang trên 20 quốc gia như Ý, Pháp, Anh, Nhật Bản, Bỉ..., nhà thiết kế trẻ (sinh năm 1988) Phương My vốn là đối tác với các tạp chí thời trang hàng đầu thế giới như VOGUE, Harper’s BAZAAR, ELLE... và từng lọt vào danh sách những gương mặt ảnh hưởng dưới 30 tuổi của tạp chí Forbes Vietnam. Website của New York Fashion Week giới thiệu về cô: "Những thiết kế của Phương My đầy nữ tính, tinh tế và hoàn hảo. Không chỉ nổi tiếng tại Việt Nam, thương hiệu Phương My còn lan tỏa ra toàn cầu, đặc biệt ở các quốc gia như Trung Quốc, Singapore và Trung Đông…".

Phương My du học tại Mỹ từ 13 tuổi, tốt nghiệp Viện Nghệ thuật (Academy of Art) San Francisco - Mỹ. Trước khi đến với New York Fashion Week 2019, Phương My cũng đã tham gia rất nhiều tuần lễ thời trang lớn khác của thế giới như: New York Fashion Week 2011, Tokyo Fashion Fuse Show 2011, Dubai Fashion Week 2017... Trước đó, cô cũng là người Việt đầu tiên có bộ sưu tập mở màn tuần lễ thời trang danh giá Vancouver Fashion Week tại Canada ngày 17-9 năm trước nhưng Trần Phương My vẫn còn là một bí ẩn của giới thời trang.

Hiện thực hóa sớm hơn giấc mơ hòa nhập "Big Four" là từ chuyên dùng của giới thời trang khi nói về 4 tuần lễ thời trang lớn nhất thế giới gồm Paris Fashion Week, Milan Fashion Week, London Fashion Week và New York Fashion Week. Mỗi tuần lễ thời trang đều được mệnh danh là "lễ Oscar của ngành thời trang", luôn có sức hấp dẫn tuyệt đối với nhiều đối tượng. Vậy nên, việc thời trang Việt xuất hiện tại một trong 4 sự kiện "Big Four" rõ ràng là danh dự, niềm tự hào với những giá trị lan tỏa. Công chúng đang kỳ vọng những sáng tạo này có thể đến được các thảm đỏ danh giá nhất, được diện bởi giới siêu sao quốc tế, góp phần cho giấc mơ hòa nhập thế giới của thời trang Việt hiện thực nhanh hơn.

Thùy Trang